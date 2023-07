Bắt 2 nghi can giết người, lẩn trốn ở Campuchia

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hồ Ngọc Sao (37 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (29 tuổi), cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là 2 nghi can trong vụ án giết người xảy ra gần 2 tháng trước tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên.

Hồ Ngọc Sao (bên trái) và Nguyễn Văn Thế bị bắt sau gần 2 tháng gây án (Ảnh: V.H).

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/5, tại một quán bia ở xã Châu Nhân, Sao và Thế nảy sinh mâu thuẫn với anh N.X.H. (43 tuổi, trú xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên) và nhóm bạn. Hậu quả, anh H. bị đâm nhiều nhát, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế rời khỏi địa phương. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy tìm 2 nghi can này.

Mới đây, Công an Nghệ An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia lần lượt bắt giữ Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế, thu giữ hung khí, các tài liệu, chứng cứ liên quan khác.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Sao và Thế thừa nhận hành vi phạm tội của mình.