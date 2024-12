Bắt 2 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Hậu (SN 1985, trú tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) và Trương Đình Hoàng (SN 2002, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, vào ngày 10/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin từ Công an huyện Phước Sơn về sự xuất hiện của một nhóm người nước ngoài trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Duy Hậu và ô tô đưa các đối tượng người nước ngoài di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ ban đầu và làm việc với các đối tượng liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Duy Hậu. Cơ quan công an làm việc với đối tượng Trương Đình Hoàng (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Qua quá trình điều tra nhanh đối tượng Nguyễn Duy Hậu, Cơ quan An ninh điều tra đã lập tổ công tác, khẩn trương đến tỉnh Quảng Bình để truy tìm và bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Hoàng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nhằm mở rộng điều tra vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra và xử lý triệt để các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.