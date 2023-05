Bắt 2 đối tượng chuyên trùm kín đầu, cầm dao quắm đi cướp xe máy

Chiều 17/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa phá thành công chuyên án 523-C, bắt hai đối tượng Nguyễn Thành N. (17 tuổi) và Phùng Anh D. (16 tuổi, cùng trú tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã thực hiện vụ cướp xe máy ngày 7/5 tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương và phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.

Hai tên cướp còn trẻ tuổi nhưng hành sự rất manh động (Ảnh: Hương Lệ).

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận đơn trình báo của 2 bị hại về việc bị hai thanh niên mặc quần áo chống nắng tối màu, trùm kín đầu, đeo khẩu trang, chở nhau trên xe máy không biển kiểm soát, cướp xe máy.

Đối tượng ngồi sau xe cầm theo dao quắm chém gây thương tích người đi đường rồi mới cướp xe.

Nhận định hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, gây hoang mang trong dư luận địa phương, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án truy xét bí số 523-C, huy động tối đa lực lượng của các đơn vị Công an thành phố Vĩnh Yên và Công an huyện Tam Dương để nhanh chóng điều tra làm rõ.

Đến đêm 16/5, lực lượng tham gia chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành N. và Phùng Anh D., thu giữ 2 xe máy mà các đối tượng đã cướp được và hai dao quắm được sử dụng khi đi cướp tài sản.

Đấu tranh mở rộng, công an còn phát hiện N. và D. đã thực hiện 6 vụ cướp khác tại Vĩnh Phúc nhưng đều không thành công.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.