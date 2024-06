Bắt 11 đối tượng trong đường dây mua bán cần sa qua mạng

Ngày 14/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Công an Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của C04 và công an một số tỉnh, triệt phá thành công đường dây mua bán cần sa trái phép.

Công an đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây trên để phục vụ điều tra.

Công an thu giữ lượng lớn ma túy cần sa, tiền mặt và các công cụ phương tiện phục vụ đóng gói, ngụy trang ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, công an còn thu giữ một lượng lớn cần sa đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, cùng rất nhiều công cụ phương tiện phục vụ việc đóng gói, ngụy trang hàng hóa, các thiết bị điện tử và thu giữ trên 7,5 tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện có một đường dây mua bán ma túy cần sa trái phép do Nguyễn Phi Cơ (29 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) cầm đầu.

Các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng qua các ứng dụng như Telegram, Viber, để giao dịch mua bán ma túy cần sa.

Theo Công an Quảng Ninh, đường dây trên mua bán ma túy cần sa với số lượng lớn, quy mô trên cả nước. Các đối tượng trong đường dây hoạt động với nhiều phương thức khác nhau, rất tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ từng người rõ ràng.

Các đối tượng trong đường dây và khách hàng không biết mặt nhau, chỉ giao dịch mua bán qua mạng, chuyển tiền qua tài khoản và nhận hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị bắt giữ các đối tượng trong đường dây hoạt động tại các tỉnh phía Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau 2 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng và tại thực địa, trong 2 ngày 11 và 12/6 vừa qua, công an đã bắt giữ 11 đối tượng và triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa nói trên.