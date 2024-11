Bao nhiêu người liên quan trong vụ án cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngoài 11 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tại dự án Hạc Thành Tower (số 3, Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa), còn có nhiều cá nhân có liên quan.

Cụ thể, có 11 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Sông Mã; 11 cá nhân thuộc Sở Tài chính Thanh Hóa và liên ngành tham gia vào việc áp dụng giá giao đất tại số 3 Phan Chu Trinh; 8 cá nhân tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Hạc Thành Tower; 6 cá nhân thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sông Mã và Sở Tài chính.

Dự án Hạc Thành Tower (Ảnh: Hoàng Dương).

Hành vi của các cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự, đề nghị xem xét xử lý về mặt hành chính.

Ngoài ra, có 4 cá nhân thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, không được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực giá, tài chính. Xét tính chất, mức độ hành vi tham gia, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Liên quan đến các sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng, mỗi người 22,5 tỷ đồng; Đinh Cẩm Vân nộp 10 tỷ đồng…

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền 50,5 triệu đồng của bị can Đinh Cẩm Vân và 300 triệu đồng của bị can Nguyễn Mạnh Sơn; kê biên tài sản (nhà đất) đối với bị can Đinh Xuân Hướng.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án liên quan đến những sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.

Các bị can gồm: Trịnh Văn Chiến (SN 1960), cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng (SN 1962), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền (SN 1954), cựu Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam (SN 1969), cựu Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch - Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đinh Cẩm Vân (SN 1965), cựu Giám đốc; Nguyễn Bá Hùng (SN 1966) và Ngô Đình Chén (SN 1956), cựu Phó Giám đốc; Văn Xuân Hùng (SN 1959), cựu Trưởng phòng Quản lý Công sản - Giá cả; Trần Công Tỏ (SN 1956), cựu Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp.

Đinh Xuân Hướng (SN 1970), cựu Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên; Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Tất cả các bị can nêu trên hiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng các bị can nêu trên không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.