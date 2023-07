Bác sĩ làm 24 giấy khám sức khỏe giả bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Linh (59 tuổi, bác sĩ, nguyên Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TP Phan Thiết bắt Phạm Văn Linh tại TPHCM (Ảnh: Công an TP Phan Thiết).

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã đến nhà riêng của bị can Linh tại quận Tân Phú, TPHCM để thi hành lệnh bắt, khám xét. VKSND cùng cấp cũng có mặt tại đây.

Theo điều tra của Công an TP Phan Thiết, Phạm Văn Linh thời điểm còn làm việc tại Trung tâm Y tế TP Phan Thiết (năm 2018-2019) đã giả chữ ký của một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết làm 24 giấy khám sức khỏe giả.

Với những giấy khám sức khỏe giả, Linh đưa cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại TP Phan Thiết để các hộ kinh doanh này bổ sung, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và phục vụ các đoàn kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mỗi cơ sở kinh doanh có giấy khám sức khỏe đưa cho Linh từ 1 đến 2 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đã di lý Phạm Văn Linh từ TPHCM về Bình Thuận tiếp tục điều tra.