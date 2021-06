Bắc Giang: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở huyện Lục Ngạn

Dân trí Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra ngày 25/6 tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn làm sạch môi trường huyện Lục Ngạn.

Theo hồ sơ vụ việc, chị Trương Thị S. (SN 1972, trú xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) thầu khoán việc thu hoạch vải thiều tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Dù biết rõ cơ quan chức năng đang phong tỏa, cách ly ổ dịch tại xã Kiên Thành, nhưng chị S. vẫn nhiều lần lén về nhà mẹ đẻ tại đây.

Sau đó, người phụ nữ này bị chốt phòng chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn phát hiện và cho đi xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra, bước đầu công an huyện Lục Ngạn nhận định chị S. đã làm lây lan dịch bệnh cho một số người khác.

Ngày 28/6, Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến Trương Thị S. xảy ra ngày 25/6 tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tích cực điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Nếu thấy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn