Bắc Giang: Bắt đối tượng giết người tại quán ăn đêm

Đối tượng Tạ Đăng Cường.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 14h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Sơn Động và Công an huyện Lục Nam phối hợp, bắt giữ thành công Tạ Đăng Cường, sinh năm 1994, trú tại thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Tạ Đăng Cường đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Như vậy, sau hơn 12 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ, bắt giữ và lập hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT và tâm lý tư tưởng của nhân dân tại địa phương.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 8/5, tại quán ăn đêm của chị Ngô Thị H. ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam xảy ra xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn ở 2 bàn khác nhau.

Một nhóm gồm Tạ Đăng Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), Vi Văn Nam (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1996) - cùng trú tại huyện Lục Nam.

Nhóm còn lại gồm Vũ Văn H. (sinh năm 1993) và 3 người đàn ông cùng trú tại huyện Lục Nam, một người phụ nữ trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Quá trình ẩu đả, Cường dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng của anh H. làm anh này bị thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đến gần 1h sáng ngày 9/5 thì tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Viện KSND huyện Lục Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Sau khi gây án, đối tượng Cường đã bỏ trốn.