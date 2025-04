Bà lão mất 800 triệu đồng vì trò lừa "dính líu đường dây ma túy"

Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà Phan Thị Bình (72 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo trình bày, bà Bình nhận được điện thoại của một người đàn ông. Người này đọc thông tin cá nhân và đề nghị bà xác nhận. Thấy người khác biết rõ về mình, bà Bình tin tưởng bản thân đang nói chuyện điện thoại với "người nhà nước".

Người đầu dây bên kia thông báo giấy tờ tùy thân của bà đã bị kẻ xấu sử dụng để vay ngân hàng 79 triệu đồng. Tuy nhiên, người này nói sẽ giúp bà liên hệ với Bộ Công an để làm rõ sự việc.

Trung tá Hà Huy Đức tiếp nhận trình báo của nạn nhân một vụ lừa đảo qua không gian mạng (Ảnh: T. Trinh).

Người kia yêu cầu bà Bình không được tắt điện thoại, chờ kết nối đến đường dây nóng của Bộ Công an. Khoảng 30 giây sau, điện thoại được kết nối đến một người xưng là cán bộ trực ban Bộ Công an. Bà tiếp tục được "cán bộ Bộ Công an" yêu cầu giữ máy để kiểm tra.

Người phụ nữ chia sẻ, bà đã vô cùng tuyệt vọng khi bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy uy lực, thông báo kết quả kiểm tra trên tài khoản ngân hàng mang tên bà có dính líu đến một đường dây buôn bán ma túy lớn với số tiền 6 tỷ đồng. Các chứng cứ đã rõ ràng, Bộ Công an sẽ thực hiện lệnh bắt giam bà trong 24 giờ tới để phục vụ điều tra.

Bà Bình lo lắng không dám rời điện thoại để "chờ công an làm việc". Người kia yêu cầu bà "hợp tác điều tra" bằng cách khai báo toàn bộ tài sản, bao gồm sổ đỏ, vàng, tiền gửi tiết kiệm mà bà có để chứng minh, kèm theo hứa hẹn sẽ hoàn trả nếu bà không liên quan đến vụ án ma túy kia.

Vị "cán bộ công an" yêu cầu bà phải tuyệt đối giữ bí mật về cuộc làm việc, nếu không sẽ bị bắt vì tội Làm lộ bí mật nhà nước. Đến khi nhận được cuộc gọi có hình, bên kia là một người mặc sắc phục công an và nhận được hình ảnh lệnh bắt giam với tên, tuổi, địa chỉ của mình rõ mồn một, bà càng hoảng loạn.

Theo yêu cầu của những người kia, bà lên taxi đã chờ sẵn trước cổng đi bán vàng, rồi đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền tiết kiệm, chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định. Chúng yêu cầu bà nói dối nhân viên ngân hàng là đang gửi tiền cho con trai để "đảm bảo thông tin bí mật của vụ án".

Rơi vào vở kịch lừa đảo tinh vi, bà Bình đã bị lừa mất số tài sản bà chắt bóp tiết kiệm cả đời...

Theo Trung tá Hà Huy Đức, bọn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng luôn nhắm vào những người già cả, hạn chế hiểu biết về công nghệ và ít cập nhật tình hình xã hội.

Bởi vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng đến nhóm người cao tuổi, Trung tá Đức cho rằng con cái cần quan tâm, sát sao bố mẹ nhiều hơn, đặc biệt là với những cụ sống một mình; thường xuyên giải thích, cảnh báo bố mẹ về những thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng để họ có thể nhận diện và tự bảo vệ mình.

Tú Trinh