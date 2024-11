Anh em ruột phối hợp cướp xe người đi đường giữa đêm

Ngày 15/11, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hậu (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi, em ruột Hậu, quê An Giang) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo công an, rạng ngày 7/11, anh N.T.P. (20 tuổi, quê An Giang), lái xe máy trên quốc lộ 62, hướng TP Tân An về huyện Tân Thạnh. Đến khu vực ấp 3, xã Tân Tây (huyện Thạnh Hóa), anh P. bị 2 nam thanh niên lái xe máy ép vào lề đường.

Hậu (áo thun) và Hiếu bị công an bắt giữ (Ảnh: T.T.).

Hai người này cầm dao khống chế anh P. cướp xe cùng toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát về hướng TP Tân An. Nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo trong đêm.

Ngày 9/11, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp Công an huyện Bến Lức (Long An), Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hậu.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai cùng em trai Nguyễn Thanh Hiếu gây ra vụ cướp trên. Công an sau đó bắt được Hiếu tại nhà trọ ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội.