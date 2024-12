40 đối tượng mang hung khí lạng lách, đánh võng ở đường phố Hải Dương

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố thêm 14 bị can liên quan đến vụ khoảng 40 đối tượng cầm hung khí gây náo loạn đường phố vào rạng sáng 21/7.

Một số đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 21/7, Nguyễn Quang Anh (16 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) cùng khoảng 40 thanh, thiếu niên (từ 14 đến dưới 18 tuổi) đi xe máy với tốc độ cao, mang theo dao, kiếm, đinh ba, phóng lợn,... lạng lách, đánh võng, bấm còi liên thanh kéo dài qua nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hải Dương.

Khi đến khu vực gần nút giao thông ngã tư Máy Sứ (TP Hải Dương), nhóm đối tượng trên gặp anh N.A.D. (19 tuổi) và T.H.Đ. (18 tuổi) đi xe máy từ hướng đường Nguyễn Lương Bằng rẽ vào đường Lê Thanh Nghị.

Các đối tượng đã hô nhau đuổi theo anh D. và Đ. qua các tuyến đường Lê Thanh Nghị - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Linh - Đức Minh.

Đến 1h20 cùng ngày, tại ngõ 55 Đức Minh, thuộc phường Thanh Bình (TP Hải Dương), Nguyễn Quang Anh và một số đối tượng đã dùng gậy kim loại, đinh ba đánh anh D.

Sau đó, Nguyễn Quang Anh chiếm đoạt của anh D. một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max có trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi xác minh, điều tra, ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố 6 bị can và đến ngày 19/12, công an tiếp tục khởi tố thêm 14 bị can khác.

Trong tổng số 20 bị can nói trên, Nguyễn Quang Anh bị khởi tố về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng, 19 bị can còn lại bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cũng theo công an, trong số các bị can nói trên, một số đối tượng đã từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác.