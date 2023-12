4 người từ Hà Nội vào Bình Dương cho vay lãi nặng

Ngày 11/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 4 người gồm: Vũ Văn Kiên (SN 1989), Đỗ Anh Tú (SN 1989), Vũ Văn Lập (SN 1986) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1986, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Công an TP Thuận An, nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều địa phương ở Bình Dương và TP Thủ Đức (TPHCM). Cầm đầu nhóm này là Vũ Văn Kiên. Họ sống tại một chung cư ở phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Từ trái qua phải: Đỗ Anh Tú, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Văn Tuyền, Vũ Văn Lập (Ảnh: Công an TP Thuận An).

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, ngày 9/12, công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 4 người.

Theo kết quả điều tra, nhóm của Kiên hoạt động cho vay lãi nặng dưới phương thức cho vay truyền thống, lãi suất từ 20% đến 25%/tháng, mức cho vay 5-20 triệu đồng trong 24 ngày (thu góp hoàn tiền vốn và lãi theo ngày).

Để tìm kiếm "khách hàng", hàng ngày, nhóm của Kiên điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường để dán và phát tờ rơi quảng bá việc cho vay tiền, góp với mức cho vay 5-20 triệu đồng.

Khi khách hàng liên hệ, nhóm của Kiên yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân, địa chỉ nơi làm việc, nơi ở. Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm Kiên mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tùy thân của người vay đến khi thanh toán xong khoản vay.

Trong trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ liên lạc, đe dọa, tạo áp lực để người vay phải trả đúng hạn. Bước đầu xác định, nhóm của Kiên đã thu lợi bất chính hơn 153 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng đối với 26 trường hợp vay tiền.