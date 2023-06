4 lần nhận hối lộ của cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan.

Trong bản kết luận điều tra trước đó, Bộ Công an xác định, năm 2016, Sở GD&ĐT Quảng Ninh có kế hoạch triển khai dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non.

Do quen biết từ trước, Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSJ Group) đến gặp bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) trao đổi, thống nhất về việc giao cho nhân viên 2 bên thực hiện lập dự án và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm của dự án.

Bà Vũ Liên Oanh thời điểm chưa bị khởi tố (Ảnh: Dân việt).

Sau đó, nhân viên của Nga đã phối hợp với Ngô Vui (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) và Hà Huy Long (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Quảng Ninh) thực hiện lập dự án năm 2016 và triển khai thực hiện.

Các bị can đã sử dụng tên pháp nhân Công ty VNNEW do Nguyễn Tấn Sỹ làm giám đốc, để đưa vào hồ sơ chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án và hợp đồng.

Hành vi trên các đối tượng được tiếp tục triển khai trong các năm 2017, 2018, 2019 giúp công ty của Nga hoặc công ty do Nga chỉ định đã trúng 6 gói thầu thuộc 6 dự án, tổng trị giá hơn 636 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước là 80 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện các dự án, Hoàng Thị Thúy Nga đưa Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng, đưa Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và đưa Hà Huy Long 1,8 tỷ đồng.

Một trong những nội dung điều tra bổ sung là củng cố tài liệu, chứng cứ xem xét khởi tố bổ sung bà Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội Nhận hối lộ và Hoàng Thị Thúy Nga tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh khai nhận từ 2016 đến 2020 đã nhiều lần được Nga đưa tiền "cảm ơn" khi các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non hoàn thành.

Cụ thể, lời khai của bà Oanh thể hiện, vào cuối các năm 2016-2020, bị can này được Chủ tịch NJS Group 3 lần mang túi tiền đến phòng làm việc và một lần tại nhà riêng.

Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa vụ án xảy ra ở Bệnh viện Đồng Nai (Ảnh: Báo Đầu tư).

Trong đó, 3 lần tại phòng làm việc, các túi tiền lần lượt đựng 1 tỷ đồng, 3,5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng; còn tại nhà riêng, Nga đưa bà Oanh 4,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Oanh nhận từ Chủ tịch NJS Group là 14 tỷ đồng.

Oanh khai, giữa 2 người không có trao đổi, thỏa thuận, bàn bạc gì về việc Nga đưa tiền cho bà ta. Oanh cũng cho biết không đòi hỏi, đề nghị hay ép buộc Nga phải đưa tiền cho mình.

Đối với Ngô Vui, bị can này khai 5 lần, nhận tổng 14,8 tỷ đồng từ Nga; còn Long 4 lần được Nga đưa tiền, tổng 1,855 tỷ đồng.

Sau khi điều tra bổ sung nội dung trên, Bộ Công an kết luận, hành vi đưa tiền cho các bị can tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh của Hoàng Thị Thúy Nga đã phạm vào tội Đưa hối lộ. Các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long phạm vào tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án này, Oanh được đánh giá là người chủ mưu, cầm đầu. Nga cũng được xác định có vai trò tương tự. Các bị can còn lại được xác định đã giúp sức tích cực cho 2 chủ mưu.

Từ những bằng chứng, tài liệu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bổ sung Hoàng Thị Thúy Nga tội Đưa hối lộ; Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tội Nhận hối lộ.

Trước đó, 4 bị can trên cùng 11 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.