3 lần ném chất nổ vào nhà tình địch, bị bắt mới biết là... nhầm

Ngày 5/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Như Quý (SN 1993), trú xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Thúy (SN 1995) và Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986) - cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về tội Hủy hoại tài sản.

Phạm Như Quý được xác định là kẻ cầm đầu việc ném chất nổ vào nhà dân ở huyện Nghi Lộc (Ảnh: V.H).

Trước đó, vào ngày 9/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của ông Bùi Hồng P. (trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) về việc liên tiếp bị ném chất nổ vào nhà.

Trong khi lực lượng công an đang điều tra thì vào các ngày 7/5 và 9/6, gia đình ông P. tiếp tục bị ném chất nổ.

Gia đình ông P. không có mâu thuẫn với ai; trích xuất hình ảnh camera tại khu vực nhà của bị hại cũng không nhận diện được đặc điểm đối tượng nghi vấn.

Các vụ ném chất nổ xảy ra vào buổi trưa hoặc đêm khuya, làm hư hỏng một số tài sản, khiến gia đình ông P. hoang mang, lo lắng.

Các vụ ném chất nổ gây hư hỏng tài sản của gia đình ông P. (Ảnh: V.H).

Với sự hỗ trợ tối đa từ con người và phương tiện kỹ thuật của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương như Hưng Yên, Yên Bái, Hà Nội, Công an huyện Nghi Lộc đã xác minh và lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan.

Bùi Hạnh Nguyên và Nguyễn Thị Thúy bị bắt giữ khi đang ở Hà Nội, Phạm Như Quý bị bắt giữ tại Yên Bái khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Các đối tượng Phạm Như Quý, Nguyễn Thị Thúy và Bùi Hạnh Nguyên bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ (Ảnh: V.H).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do Phạm Như Quý có mâu thuẫn tình ái với một người ở xã Nghi Trung nên tìm đến, ném chất nổ (pháo tự chế) vào nhà để dằn mặt. Tuy nhiên, do ở địa phương khác đến nên Quý xác định không chính xác nhà, dẫn đến 3 lần ném nhầm chất nổ vào nhà ông P.