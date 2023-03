3 bộ da và cặp đầu hổ trên chiếc taxi đỗ sau sân bóng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ 2 người là lái xe taxi để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển bộ phận cơ thể nghi là của hổ.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: H.D.).

Theo cơ quan chức năng, chiều 17/3, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an phối hợp Công an quận Hoàng Mai, phát hiện ô tô taxi biển kiểm soát 29E-..., đỗ phía sau sân bóng Đại An, có biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 3 bộ da và một cặp đầu nghi là sản phẩm từ hổ. Trong đó, bộ da dài khoảng hơn 3m

Hai lái xe bước đầu khai được một khách ở Bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuê vận chuyển món hàng trên.

Bộ da nghi là sản phẩm từ hổ (Ảnh: H.D.).