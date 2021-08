2 người bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung dương tính với ma túy

Dân trí Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc 2 người bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung có kết quả dương tính với ma túy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ công tác của Công an huyện Lập Thạch vừa phát hiện B.V.P (sinh năm 1991, ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch) và T.N.P (sinh năm 1992, ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch) là công dân trở về từ vùng có dịch trở về địa phương, đang chấp hành cách ly y tế tập trung tại Trường THPT Thái Hòa (cũ) có hành vi bỏ trốn ra ngoài.

Cơ sở cách ly tập trung ở huyện Lập Thạch (Ảnh: CAVP).

Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng quân sự, y tế tại chỗ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cách ly; đồng thời báo cáo Công an huyện Lập Thạch huy động công an các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp tìm kiếm hai thanh niên trên, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

Sau một thời gian ngắn tích cực tìm kiếm, Công an huyện Lập Thạch cùng các lực lượng chức năng đã truy bắt được và đưa 2 người này trở lại khu vực cách ly. Công an huyện Lập Thạch đã phối hợp với lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh về Covid-19 và ma túy. Kết quả, cả 2 người âm tính với virut SARS-CoV-2 và dương tính với ma túy. Hiện Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thế Kha