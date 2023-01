2 anh em ruột thương vong khi ngăn ẩu đả trong đêm giao thừa

Chiều 1/1, ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ án mạng khiến hai anh em ruột bị đâm thương vong.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 31/12, tại khối bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Thị trấn Kim Sơn nơi xảy ra sự việc (Ảnh: B.C).

Lúc này, 2 anh em Lương Văn H. (22 tuổi) và Lương Văn B. (20 tuổi) ra can ngăn thì bị một đối tượng trong 2 nhóm này dùng hung khí đâm.

Người em trai Lương Văn B. bị đâm tử vong tại chỗ, còn Lương Văn H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương sâu ở bụng. Đối tượng gây án sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quế Phong, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra, đồng thời truy bắt kẻ gây án.

Nạn nhân Lương Văn H. bị thương ở bụng sau vụ việc (Ảnh: B.C).

Sau nhiều giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án để lấy lời khai, phục vụ điều tra vụ việc.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn, công an đã bắt được hung thủ. Bước đầu, đối tượng khai là người ở Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Công an cũng triệu tập một số đối tượng đi cùng để lấy lời khai, phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.