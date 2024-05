12 giờ truy tìm nghi phạm sát hại cô gái, giấu thi thể vào vali ở Vũng Tàu

Ngày 24/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án giết người, giấu thi thể vào vali và phi tang trên núi Nhỏ, Vũng Tàu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Long (20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) về tội Giết người và Cướp tài sản; Vũ Thành Huy (25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Che giấu tội phạm, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Long tại Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, TPHCM, để xác minh một trường hợp mất tích, đó là chị T., 21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ.

Từ khi phà biển nối Vũng Tàu - Cần Giờ hoạt động, người dân huyện Cần Giờ thường xuyên qua Vũng Tàu du lịch, mua sắm.

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng vào cuộc và xác định hôm 19/5, chị T. từ huyện Cần Giờ đến TP Vũng Tàu chơi với hai người bạn cùng trang lứa. Khi đến Vũng Tàu, chị đã bị sát hại tại một khách sạn trong khu Á Châu thuộc phường 2, TP Vũng Tàu.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nghi phạm liên quan đến vụ mất tích là Võ Thành Long và một đối tượng chưa rõ lai lịch sống lang thang.

Vali chứa thi thể của cô gái trẻ ở huyện Cần Giờ (Ảnh: công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3h sáng 23/5, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ Võ Thành Long khi anh ta đang lẩn trốn tại quận Bình Tân (TPHCM). Ngay sau đó, cơ quan chức năng di lý Long về Vũng Tàu trong đêm.

Từ lời khai ban đầu của Long, công an xác định và bắt khẩn cấp nghi phạm thứ hai là Vũ Thành Huy. Cơ quan chức năng cũng theo lời khai của Long, đã tìm được vali chứa thi thể của T. tại hẻm núi Nhỏ (TP Vũng Tàu) sáng 23/5.

Sau 12 giờ, kể từ khi nhận thông tin cô gái trẻ mất tích từ Công an huyện Cần Giờ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy xét, điều tra và phá được vụ án, bắt hai nghi phạm. Trong đó, việc nhanh chóng bắt được Long khi đang lẩn trốn tại TPHCM là bước ngoặt của vụ án.

Tại cơ quan công an, Võ Thành Long khai nhận, qua mạng xã hội Facebook anh ta quen biết với chị T. (21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ, TPHCM). Ngày 18/5, Long cùng Huy thuê taxi lên Cần Giờ đón chị T. đi chơi tại TP Vũng Tàu. Khi về khách sạn nghỉ, Long thấy T. mang theo nhiều tài sản nên giết nạn nhân rồi đi mua vali bỏ thi thể vào, phi tang tại núi Nhỏ (TP Vũng Tàu).