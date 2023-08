1 người chết, 2 người nhập viện vì mâu thuẫn sau trận bóng

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Hồ Quang Dự (16 tuổi), Võ Chí Thành (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Phúc (18 tuổi) và Nguyễn Văn Hi (18 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để điều tra hành vi Giết người.

Các đối tượng được vận động ra đầu thú (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo điều tra ban đầu, tối 23/8, nhóm 4 thanh niên trên xảy ra mâu thuẫn với 6 thanh thiếu niên khác sau khi đá bóng ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Dự cùng đồng bọn dùng dao, hung khí đánh chém đối phương.

Hậu quả, Trần Thế A. (15 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung) bị nhóm đối tượng đâm chết. 2 người khác cũng bị chém đang nằm điều trị trong bệnh viện.

Được công an vận động, cả 4 đối tượng ra đầu thú vào sáng 24/8.