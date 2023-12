Yamaha PG-1 ra mắt thị trường Việt Nam

PG-1 mang hơi thở của scrambler (xe đua địa hình) hứa hẹn thổi bùng sự hứng khởi cùng các tín đồ mê xê dịch tại loạt điểm trải nghiệm khắp Việt Nam.

Yamaha PG-1 mới ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: Yamaha).

Unboxing Day - Chào đón siêu phẩm

Ngày 2/12/2023, Yamaha Motor Việt Nam "đập hộp" siêu phẩm mới PG-1 kết hợp với trải nghiệm sản phẩm tại 6 điểm trên toàn quốc từ Nam chí Bắc: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Thuận và TPHCM. Đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một phân khúc xe máy độc đáo khác biệt tại thị trường Việt Nam.

Yamaha PG-1 thu hút sự quan tâm từ nhiều người (Ảnh: Yamaha).

PG-1 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của tinh thần tự do và sự sôi động, làm cho chuyến đi trở nên đầy cảm xúc và cuồng nhiệt hơn nữa.

Thiết kế cổ điển nhưng mang đậm tính việt dã, PG-1 sinh ra để chinh phục nhiều con đường, từ thành thị đến ngoại ô với động cơ 113,7cc và 1 xi lanh làm mát không khí. Sự sắp đặt này mang lại sự bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm, đem đến thoải mái trong di chuyển, niềm vui và sự tự do.

Yamaha PG-1 trình làng với 6 màu sắc thời thượng, cá tính, sẵn sàng đồng hành cùng bất kỳ phong cách nào của gen Z và 3 phiên bản phụ kiện chính hãng Casual, Camper và Tracker giúp chủ nhân có thể thoải mái cá nhân hóa, biến chiếc xe trở thành biểu tượng của riêng bản thân.

Yamaha PG-1 với màu sắc thời thượng, cá tính (Ảnh: Yamaha).

Hành trình Wanderlust - tuổi trẻ nhiệt huyết, đam mê khám phá

Sau khi chiêm ngưỡng màn "đập hộp" độc đáo, mang theo phong cách tự do phóng khoáng kết hợp nét cổ điển, Yamaha PG-1 đồng hành cùng những Wanderluster - vị khách yêu thích tự do lên ga, bắt đầu hành trình trải nghiệm các cung đường và địa hình độc đáo, khám phá những vẻ đẹp tự nhiên của non nước Việt Nam với tinh thần "thích thì mình đi thôi".

Các tín đồ đam mê "xê dịch" bắt đầu hành trình trải nghiệm đặc biệt (Ảnh: Yamaha).

Từ đường phố đô thị đến địa hình núi rừng, dù là cung đường như thế nào cũng không làm khó được Yamaha PG-1 với thiết kế linh hoạt, là người bạn đồng hành vượt qua trong mọi địa hình, mọi thách thức, mang đến cảm hứng lái xe tuyệt vời nhất có thể.

PG-1 như tỏa sáng trên mọi cung đường với khoảng sáng gầm xe tối thiểu 190mm với lốp gai to chinh phục mọi cung đường gập ghềnh sỏi đá, và đặc biệt là bình xăng 5,1L với độ tiêu hao 1,69L/100km. PG-1 sử dụng phuộc trước thiết kế chữ "H" với ti phuộc 30mm, hành trình phuộc 130mm tăng độ cứng vững và mức độ ổn định khi di chuyển trên nhiều dạng địa hình khác nhau hoặc với tốc độ cao.

Yamaha PG-1 chinh phục mọi địa hình (Ảnh: Yamaha).

Bạn có thể tham gia Yamaha PG-1 Official Club để trở thành thành viên của cộng đồng Wanderluster và cập nhật những thông tin mới nhất tại: https://www.facebook.com/groups/192726703901408