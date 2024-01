Xe tải "rụng" bánh, lốp văng lên trời, người đi đường hú vía

Hình ảnh về vụ tai nạn xảy ra chiều 18/1 đã được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại. Theo đó, phương tiện trong sự việc là chiếc xe tải chở lợn, lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Sau khi "rụng" bánh, 2 chiếc lốp xe tải văng lên trời (Ảnh cắt từ clip).

Khi vừa qua ngã tư giao với đường N2, chiếc xe tải có biểu hiện loạng choạng. Bất ngờ, lốp sau phía bên phải xe phát nổ, khiến 2 chiếc lốp bị bật ra khỏi trục, văng lên trời rồi rơi xuống làn đường bên trái theo chiều di chuyển của xe tải.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại đến các phương tiện và người tham gia giao thông khác trên đường.

Ô tô tải rụng bánh sau khi đang chạy trên đường (Video: V. Sơn)

"Chúng tôi đang đi ngay phía sau chiếc xe tải thì gặp cảnh hú vía. Lốp phát nổ, chiếc xe nghiêng hẳn về bên phải, hàng chục con lợn trên thùng xe bị dồn hẳn sang một bên. Rất may các phương tiện đều giữa khoảng cách an toàn nên không xảy ra va chạm", chị Hoàng Thùy Dung (Nghệ An) chia sẻ.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải đi đúng làn đường, phần đường, đúng tốc độ cho phép nên tài xế tự khắc phục hậu quả, giải phóng đường cho các phương tiện lưu thông.

Cách xử lý khi ô tô bị nổ lốp

Khi nghe tiếng xe nổ lốp và xe bắt đầu chao đảo, hầu hết tài xế sẽ cảm thấy hoảng hốt và lo sợ, rồi thường lập tức có phản xạ đạp phanh, hoặc đánh lái về phía ngược lại với hướng xe đang bị nghiêng. Tuy nhiên, việc này vô tình sẽ khiến cho tình trạng mất cân bằng của xe trở nên trầm trọng hơn, dẫn tới tình huống lật xe hoặc mất lái.

Dù biết là rất khó, nhưng trước tiên, tài xế cần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng không đạp phanh gấp, mà chỉ từ từ nhả chân ga, rồi dùng hết sức để giữ thẳng vô-lăng.

Sau khi đã giữ được vô lăng và hướng cho xe chạy thẳng, hãy từ từ rà phanh để giảm tốc độ, rồi tấp xe vào lề đường. Nhớ bật đèn khẩn cấp để cảnh báo cho các phương tiện khác.

Cách phòng tránh nguy cơ nổ lốp ô tô

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống nổ lốp ô tô, như lốp non hơi hoặc quá xăng, lốp bị vật sắc nhọn đâm, va đập đột ngột, lốp cũ mòn nhiều, dùng lốp không đúng thiết kế của hãng, hoặc xe chở quá tải trọng... Tài xế nên kiểm tra lốp định kỳ, bơm lốp đúng áp suất tiêu chuẩn, thay lốp theo quy định và cẩn thận để tránh mua phải các lốp "tân trang".