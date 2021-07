Dân trí Không hiểu vì lý do gì, chiếc Peugeot bất ngờ vọt lên rồi lao qua dải phân cách. Tình huống xử lý đầy khó hiểu này khiến nhiều người chứng kiến phải bối rối.

Tình huống giao thông gây bối rối được một nhân chứng ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc Peugeot 3008 đang dừng bên đường đã bất ngờ phóng vọt lên rồi lao qua dải phân cách, "cày nát" những bụi cây trang trí được trồng trên dải phân cách.

Xe sang và tình huống xử lý đầy khó hiểu khiến nhiều người bối rối

Đoạn clip ghi lại sự việc đã khiến nhiều người xem cảm thấy bối rối sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ thực sự không hiểu lý do tại sao tài xế chiếc xe Peugeot này lại có tình huống xử lý đầy khó hiểu đến như vậy.

Nhiều người cho rằng may mắn chiếc xe đã leo lên dải phân cách ở phía trong, thay vì lao vọt ra đường, có thể gây nên tai nạn nghiêm trọng cho các phương tiện khác đang di chuyển ở phía ngoài.

"Chẳng hiểu sao tài xế lại có tình huống xử lý khó hiểu đến như vậy? Cũng may là xe lao vào phía trong và không có phương tiện nào bị vạ lây bởi pha xử lý này", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tinh ý khi xem kỹ đoạn clip đã dự đoán được nguyên do gây ra vụ việc. Nhiều người dự đoán rằng sự việc xảy ra khi người phụ nữ đi cùng xe (có thể là người vợ) đang tập lái xe, đó là nguyên do vì sao chiếc xe Peugeot dừng một lúc lâu trên đường nhưng bánh trước liên tục chuyển hướng, do người này đang xoay vô lăng để tập làm quen.

Một lúc sau, khi chiếc xe chuẩn bị chuyển hướng sang trái để di chuyển, người chồng ngồi ở ghế phụ đã phát hiện thấy một chiếc xe tải đang lao đến từ phía sau, nên đã nhanh chóng cướp lấy vô lăng, khiến chiếc xe bị mất lái và lao vào dải phân cách ở phía trong.

Lời giải thích này được nhiều cư dân mạng đồng tình.

Còn các độc giả Dân trí, bạn nghĩ gì về tình huống xử lý đầy khó hiểu này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.

T.Thủy

Video: Camera giao thông