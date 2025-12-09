Xe máy điện VinFast ZGoo: Lựa chọn phụ huynh an tâm, đúng sở thích học sinh

Phụ huynh yên tâm vì chất lượng

Lên cấp 3, nhiều bạn trẻ bắt đầu bước vào hành trình tự lập của riêng mình và đó cũng là lúc các phụ huynh đứng trước bài toán: chọn phương tiện gì để con tự di chuyển an toàn mỗi ngày.

Chị Hồng Hà (Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Nhà chỉ cách trường khoảng 3 km, nhưng giờ con đi học cũng trùng với giờ cao điểm đông đúc, chị Hà biết mình phải chọn một phương tiện thật sự tin cậy.

ZGoo có thiết kế trẻ trung, phù hợp với học sinh (Ảnh: VinFast).

ZGoo - mẫu xe máy điện mới dành cho học sinh của VinFast là lựa chọn của chị. Điều đầu tiên khiến chị yên tâm chính là: xe rõ ràng về xuất xứ, đầy đủ chứng nhận an toàn, và đến từ thương hiệu trong nước. Giá niêm yết chỉ 14,9 triệu đồng - thấp hơn nhiều mức chi phí chị dự tính.

“Lần đầu con tự đi xe đến trường, tôi chỉ mong con an toàn nên việc chọn mua chiếc xe đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, được kiểm định đầy đủ là rất quan trọng. Mẫu xe này sử dụng pin LFP hiện đại, lại được thiết kế với tốc độ tối đa 39 km/h, rất phù hợp cho người dùng chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe máy”, chị Hà nói.

Sau khi tìm hiểu kỹ, chị Hà nhận định ZGoo hội tụ đầy đủ những trang bị an toàn quan trọng cho việc di chuyển hằng ngày của học sinh. Hệ thống giảm xóc với giảm chấn thủy lực mang lại cảm giác lái êm ái, hạn chế rung lắc khi đi qua ổ gà hay đoạn đường gồ ghề.

Cụm đèn pha LED projector cho ánh sáng rõ và xa, hỗ trợ người lái quan sát tốt trong điều kiện thiếu sáng như sáng sớm hay trời mưa. Động cơ và pin LFP trên ZGoo đều đạt chuẩn chống nước IP67, giúp xe vẫn vận hành ổn định ngay cả khi đi qua đoạn đường ngập nước trong những ngày mưa lớn.

Loạt trang bị hiện đại trên ZGoo hỗ trợ người lái (Ảnh: VinFast).

Thêm vào đó, chính sách bảo hành ưu việt lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin cũng là yếu tố khiến các phụ huynh như chị Hà yên tâm xuống tiền.

“Bây giờ còn được miễn phí sạc đến tháng 5/2027, tính ra mỗi tháng tiết kiệm được một khoản tiền nhiên liệu”, chị Hà chia sẻ.

Giới trẻ yêu thích vì thiết kế trẻ trung

Nếu phụ huynh lựa chọn VinFast ZGoo vì độ bền và chi phí sử dụng “dễ chịu”, thì với các bạn học sinh, lý do lại đơn giản hơn nhiều.

Với lứa tuổi Gen Z, ZGoo mang phong cách retro - trẻ trung nhưng vẫn đủ cá tính để nổi bật giữa sân trường. Những đường bo mềm mại tạo cảm giác thân thiện, còn cụm đèn LED trước - sau pha chút hơi hướng cổ điển khiến chiếc xe vừa đáng yêu vừa cá tính. Trong khi đó, thiết kế đuôi xe phá cách bổ sung nét nam tính khiến ZGoo phù hợp với sở thích của bất kỳ bạn trẻ nào.

Bảng màu cũng là một điểm cộng lớn đối với nhiều màu thời trang: từ trắng ngọc trai tinh tế, đen bóng mạnh mẽ, đỏ tươi - đen nhám cá tính cho tới xanh rêu nổi bật đều hợp xu hướng.

Mẫu xe nhận được sự đánh giá cao của phụ huynh và học sinh (Ảnh: VinFast).

“Em thích màu xanh rêu, vừa lạ vừa chất. Đi xe này thì chắc chắn không sợ ‘đụng hàng’ với ai”, Thu Phương, học sinh lớp 10 tại Hà Nội chia sẻ.

Không chỉ đẹp, ZGoo còn tiện lợi cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh với khoang chứa đồ 14 lít dưới yên để vừa mũ bảo hiểm và thêm vài món đồ cá nhân, hộc để đồ phía trước để nhanh tay cất khẩu trang, chai nước, cộng thêm móc treo tiện dụng. Đi kèm đó là màn hình đồng hồ kỹ thuật số LED hiển thị thông tin sắc nét.

Thiết kế hợp gu giới trẻ, trang bị an toàn vượt tầm và chi phí sở hữu, sử dụng tiết kiệm, VinFast ZGoo là mẫu xe gần như “đo ni đóng giày” cho học sinh cấp 3 hay sinh viên chưa có bằng lái, đồng thời làm hài lòng cả phụ huynh - những khách hàng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và trang bị an toàn trên xe.

Trong tháng 12, khách hàng Việt có thể tiếp cận xe máy điện dễ hơn với mức hỗ trợ 10% giá bán xe và 100% lệ phí trước bạ từ VinFast. Các chủ xe còn có cơ hội trúng ô tô điện VF 7 và 1.000 xe máy điện Feliz Lite trong khuôn khổ chương trình quay số “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7” diễn ra đến 31/12.

Khách hàng tìm hiểu thông tin chương trình và kiểm tra mã dự thưởng tại: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-chuyen-doi-xanh-rinh-ngay-vf7 .