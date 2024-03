Sự việc diễn ra vào ngày 16/3 trên đường Bờ Sông Sét, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hình ảnh do camera hành trình ô tô ghi lại cho thấy cô gái đi xe máy đã bất ngờ ngã lao sang làn đường đối diện, ngay trước mũi ô tô. Lý do có lẽ do cô gái phanh gấp khi thấy ô tô phía trước dừng đột ngột.

Xe máy bất ngờ ngã ra giữa đường, tài xế ô tô hốt hoảng đánh lái tránh (Video: TikTok).

"Quá may mắn! 10 điểm cho bác tài. Quan sát tốt, phản xạ tốt, nhưng cũng rất may mắn là không có xe máy nào khác chạy ở phía bên phải ô tô; nếu không thì lại có tai nạn khác", nickname Đức Hoàng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Các bạn gái chiều cao khiêm tốn thì đừng ham đi xe tay ga cao quá, lại còn mặc váy bó nữa, phanh gấp là ngã ngay, rất nguy hiểm, đã có rất nhiều vụ ngã xe như vậy rồi, và may mắn không phải lúc nào cũng đến", nick Tuấn Hùng nêu ý kiến.

"Trong nội đô thì rõ ràng đi chậm sẽ an toàn hơn, tránh được các tình huống bất ngờ. Xe máy cũng chạy sát đuôi ô tô quá, phanh gấp rất dễ trượt ngã", nick Hồng Anh bình luận.

Tình huống trong clip trên để lại hai bài học quan trọng cho người điều khiển xe máy nói chung và xe tay ga nói riêng.

Thứ nhất là tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thể kịp thời xử lý tình huống bất ngờ.

Thứ hai là kỹ năng sử dụng phanh khi đi xe tay ga/xe máy điện, phương tiện hai bánh được nhiều người lựa chọn vì thuận tiện và dễ sử dụng. Loại xe này thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật - cả hai phanh cùng lúc, thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau.

Bóp phanh bên phải là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc.

Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau, công với việc trọng lượng xe dồn về phía sau, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn ướt.

Người sử dụng xe tay ga nên học thói quen phanh cả hai phanh trong mọi trường hợp, với lực phanh vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Ngoài ra, tình huống trên cũng để lại bài học về việc tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với người điều khiển ô tô, để tránh dẫn tới tình trạng tai nạn liên hoàn.

Chúc các bạn lái xe an toàn!