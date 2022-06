Xe Honda CR-V có thể chết máy giữa đường do lỗi liên quan đồng hồ báo xăng

Một số xe Honda CR-V 2020 có thể không khởi động được hoặc bị chết máy đột ngột do hết xăng nhưng đồng hồ không báo (Ảnh: Autotrader).

Lỗi này đang khiến Honda Mỹ phải mở đợt triệu hồi 212 chiếc CR-V sản xuất trong thời gian từ ngày 24/9 đến 29/9/2020.

Honda biết tới lỗi này lần đầu tiên vào tháng 8/2021, khi nhận một đề nghị bảo hành xe CR-V không khởi động được. Từ đó tới tháng 1 năm nay, Honda đã nhận được thêm 6 đề nghị bảo hành và thêm 2 vào tháng 4 năm nay, tất cả đều liên quan tới hiện tượng xe không thể khởi động, chết máy đột ngột, hoặc đồng hồ nhiên liệu báo không chính xác.

Các phụ tùng có liên quan đã được gửi trả về Honda và nhà cung cấp bình nhiên liệu để điều tra và phân tích. Qua đó, các chuyên gia kỹ thuật phát hiện ra rằng một chiếc kẹp nhỏ có thể bị rơi khỏi bình xăng do mối hàn sai kỹ thuật. Chiếc kẹp này có thể chẹt vào cần phao xăng.

Theo ghi nhận của nhà cung cấp, Honda đã xác định được lỗi mối hàn xảy ra trong một ca sản xuất bình nhiên liệu.

Honda xác định đây là lỗi có thể dẫn tới nguy cơ an toàn, còn Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho rằng lỗi này có thể khiến xe chết máy đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Hiểu một cách đơn giản, tài xế có thể không được cảnh báo rằng xe sắp hết xăng. May mắn là cho đến nay, Honda chưa ghi nhận bất cứ trường hợp chấn thương hay tử vong nào do tai nạn liên quan tới lỗi này.

Hướng giải quyết của Honda là thay bình xăng cho các xe sản xuất trong thời gian trên.