Xe gầm cao giá "mềm" ồ ạt ra mắt khách Việt, có mẫu từ hơn 200 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 có dấu hiệu chững lại nhưng nhiều hãng xe vẫn quyết định giới thiệu sản phẩm mới. Xe gầm cao tiếp tục là xu thế chính, nhưng vẫn có 1 mẫu sedan "hot" được giới thiệu.

Toyota Corolla Cross 2024

Ngày 6/5, Toyota Corolla Cross 2024 chính thức được giới thiệu tới khách Việt. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Toyota Corolla Cross 2024 sở hữu diện mạo khá bắt mắt ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, nhưng bộ mâm vẫn giữ nguyên thiết kế, không phải kiểu dáng mới như xe tại Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu crossover cỡ B+ này chỉ còn 2 phiên bản (V và HEV), bản G tiêu chuẩn bị loại bỏ. Giới chuyên gia nhận định, nước đi này của hãng xe Nhật Bản chủ yếu nhằm phân tách các sản phẩm do dưới Corolla Cross giờ đây có Toyota Yaris Cross, sở hữu giá cao nhất lên tới 765 triệu đồng ở bản HEV.

Giá bán lẻ đề xuất của 2 biến thể trên được giảm lần lượt 40-50 triệu đồng so với đời cũ, xuống mức 820 triệu đồng và 905 triệu đồng. Tuy nhiên, xe lại có thêm một số trang bị mới, thêm sức cạnh tranh cùng các mẫu C-SUV.

Thiết kế nội thất của Toyota Corolla Cross 2024 vẫn giữ nguyên, hãng tập trung nâng cấp trang bị (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VinFast VF 3

VinFast VF 3 đã chính thức được mở cổng đặt hàng trực tuyến từ ngày 13/5. Với giá ưu đãi trong đợt đầu là 235 triệu đồng (không kèm pin) và 315 triệu đồng (có pin), VF 3 trở thành một trong những dòng xe ô tô có giá bán rẻ nhất thị trường, bên cạnh Wuling Mini EV (239-279 triệu đồng).

VinFast VF 3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn cần trải qua 4 khâu nữa mới có bản thương mại chính thức để giao tới tay khách hàng (Ảnh: Gia An).

Định vị ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ, VinFast VF 3 sở hữu kích thước nhỉnh hơn đối thủ trung Quốc. Xe có chiều rộng và chiều cao lần lượt là 1.679mm và 1.622mm, to và cao gần bằng hatchback hạng A nhưng chiều dài chỉ đạt 3.190mm - ngắn hơn khoảng 50mm.

Nội thất của VinFast VF 3 khá đơn giản nhưng vẫn tiện nghi hơn Wuling Mini EV. Khi sạc đầy, xe đi được tối đa 210km (Ảnh: Gia An).

Nhờ giá bán dễ tiếp cận với khách hàng phổ thông, thiết kế góc cạnh bắt mắt và hệ thống trạm sạc độc quyền của VinFast được phát triển gần như phủ khắp toàn quốc, VinFast VF 3 đã thu về gần 28.000 đơn cọc chỉ sau 66 giờ mở cổng đặt hàng. Đây là kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam.

Toyota Hilux 2024

Tạm ngừng kinh doanh từ đầu năm 2022, Toyota Hilux quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2023 nhưng chỉ có 1 phiên bản, chốt giá 852 triệu đồng. Trang bị của biến thể này không đủ hấp dẫn, thậm chí có điểm thua bản tiêu chuẩn của Ford Ranger.

Do đó, hơn 1 năm trở lại đây, Toyota Hilux thường xuyên lọt vào top xe bán chậm nhất thị trường. Có lẽ điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới, do phiên bản 2024 của mẫu bán tải này đã được hãng giới thiệu vào ngày 14/5.

Toyota Hilux 2024 chỉ có thể coi là bản nâng cấp nhẹ, sắp xếp lại cấu hình phiên bản và giá bán (Ảnh: TVN).

Toyota Hilux 2024 được phân phối với 3 phiên bản gồm: 2.4 MT 4x4, 2.4 AT 4x2 và Adventure AT 4x4, giá niêm yết lần lượt là 668 triệu, 706 triệu và 999 triệu đồng. Mức giá trên tuy rằng vẫn đắt hơn đối thủ trực tiếp là Ford Ranger (979 triệu đồng ở bản Wildtrak), nhưng trang bị đi kèm đã tương xứng hơn.

Với những đổi mới như vậy, Toyota Hilux có cơ hội cải thiện doanh số. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sẽ gặp áp lực từ Ford Ranger.

Sản phẩm đến từ thương hiệu Mỹ không chỉ sở hữu hàm lượng công nghệ nhỉnh hơn mà còn có động cơ mạnh mẽ hơn. Ngoài ra Mitsubishi Triton cũng rục rịch đón thế hệ mới tại Việt Nam.

Kia Seltos 2024 (Turbo Luxury)

Kia Seltos 2024 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, được giới thiệu tới khách Việt vào cuối tháng 3 và mở bán rộng rãi từ tháng 4. Tuy nhiên sang tháng 5, Thaco bất ngờ bổ sung thêm một phiên bản tăng áp mới cho mẫu xe này, thông tin được đăng tải rộng rãi từ ngày 26/5.

Biến thể mới của Seltos 2024 có tên gọi Turbo Luxury, chốt giá 749 triệu đồng, chỉ dưới bản GT-Line cao cấp nhất (799 triệu đồng) (Ảnh: THACO).

So với bản cao nhất, Kia Seltos Turbo Luxury 2024 khuyết thiếu gói GT-Line ở ngoại thất, gồm một số chi tiết mang tính thể thao. Trang bị an toàn của biến thể này không có gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS) nhưng vẫn có động cơ tăng áp 1.5L, đây là yếu tố chính giúp giá bán giảm 50 triệu đồng.

Tại phân khúc SUV đô thị cỡ B, Seltos Turbo Luxury có giá bán cao hơn đáng kể so với đối thủ như Hyundai Creta (599-699 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-680 triệu đồng). Thậm chí, giá bán của biến thể này còn đắt ngang mức khởi điểm của một mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 (749 triệu đồng).

Nhìn chung, đây là lựa chọn mới dành cho những khách hàng ưa thích động cơ tăng áp 1.5L trên Seltos, nhưng không muốn chi gần 800 triệu đồng để mua bản GT-Line.

Hyundai Accent 2024

Tại phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent đang là sản phẩm dẫn đầu về sức tiêu thụ. Do đó, thế hệ mới của mẫu xe Hàn Quốc nhận được nhiều sự chú ý của người dùng khi chính thức được "lên sàn" vào ngày 30/5.

Tính hết 4 tháng đầu năm 2024, Hyundai Accent tiêu thụ được tổng cộng 3.096 xe, giữ được khoảng cách với Toyota Vios (2.680 chiếc) và Honda City (2.570 xe).

Hyundai Accent 2024 vẫn được phân phối với 4 biến thể nhưng loại bỏ 1 bản MT, bổ sung thêm phiên bản AT Cao cấp. Giá bán lẻ đề xuất của xe khởi điểm từ 439 triệu đồng và cao nhất lên tới 569 triệu đồng, tăng đáng kể so với đời cũ (426-542 triệu đồng).

Đây là lần đầu tiên Hyundai Accent có giá niêm yết đắt hơn Toyota Vios ở bản cao nhất (545 triệu đồng). Tuy nhiên, mẫu sedan hạng B lại sở hữu nhiều trang bị vượt trội hơn, tiện nghi hấp dẫn có thể kể đến tính năng làm mát hàng ghế trước, độc quyền trong phân khúc.

Không chỉ sở hữu vóc dáng kiểu fastback thể thao hơn đời cũ, kích thước của Hyundai Accent 2024 cũng có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý nhất là chiều dài cơ sở đạt 2.670mm, tiệm cận xe hạng C và lớn nhất phân khúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về trang bị an toàn, thế hệ mới của Accent được bổ sung gói công nghệ Hyundai SmartSense. Tuy nhiên, hệ thống an toàn chủ động này vẫn khuyết thiếu một số tính năng, so với gói Honda Sensing trên City.

Ngoài ra, Hyundai Accent 2024 còn được trang bị động cơ SmartStream G 1.5L hoàn toàn mới (đời cũ sử dụng máy 1.4L). Thực tế, cỗ máy này đã xuất hiện trên một số sản phẩm khác của TC Motor như Hyundai Creta hay Stargazer, đi kèm hộp số vô cấp CVT, hứa hẹn khả năng vận hành êm ái hơn đời cũ.