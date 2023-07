Brabus là thương hiệu độ xe nổi tiếng trên thế giới, đến từ vùng công nghiệp Ruhr của Đức. Hãng chuyên nghiên cứu và chế tạo những chiếc xe độ hiệu suất cao, cùng thiết kế mới lạ trong suốt 46 năm qua. Brabus đã nhiều lần nhận giải Best Car and Best Brand (Xe tốt nhất - Thương hiệu tốt nhất) do chuyên san về công nghệ hàng đầu nước Đức trao (Ảnh: BPA).