Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng tạm giữ 8 phương tiện liên quan đến vụ án.