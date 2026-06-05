Xe bán tải Kia Tasman bất ngờ xuất hiện trên đường phố Việt

Người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiếc bán tải lạ mắt được vận chuyển bằng xe chuyên chở tại TPHCM. Dù không có hình ảnh phần đầu xe nhưng với ngoại thất không được che chắn, không khó để nhận ra đây chính là Kia Tasman.

Kia Tasman lộ diện trên đường phố TPHCM (Ảnh: CTV).

Đây không phải là lần đầu tiên Kia Tasman bị bắt gặp tại Việt Nam. Mẫu bán tải này từng xuất hiện trong một sự kiện nội bộ của Thaco diễn ra vào đầu năm nay với ngoại thất và màu sắc tương tự, nhiều khả năng đây là cùng một chiếc xe.

Sự xuất hiện của Kia Tasman trên đường phố TPHCM diễn ra gần với thời điểm thương hiệu Kia tổ chức lễ ra mắt Sportage 2026, cụ thể là ngày 6/6, theo kế hoạch đã được ấn định. Do đó, có khả năng Tasman sẽ xuất hiện trong sự kiện này dưới vai trò xe trưng bày.

Chiếc Kia Tasman bị bắt gặp tại Việt Nam có cấu hình cabin đôi với một số chi tiết ngoại thất tương tự bản X-Pro tại thị trường quốc tế. Xe sở hữu chiều dài 5.410mm, rộng 1.930mm và cao 1.920mm, các thông số này nhỉnh hơn một chút so với Ford Ranger (Ảnh: Kia).

Trong bối cảnh xe bán tải đang dần trở thành một thú chơi tại Việt Nam, sự xuất hiện của Kia Tasman cũng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Hiện tại, phần lớn thị phần của nhóm xe này đang thuộc về Ford Ranger, sau đó đến Toyota Hilux.

Thiết kế của Kia Tasman hướng tới yếu tố hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh. Khoang cabin đậm chất “thời trang” kiểu xe Hàn Quốc, với cụm màn hình đôi gồm đồng hồ điện tử nối liền với màn hình giải trí, đều có kích thước 12,3 inch.

Nội thất của Kia Tasman (Ảnh: Kia).

Về khả năng vận hành, Kia Tasman có nhiều cấu hình động cơ tại thị trường quốc tế. Đầu tiên là máy xăng tăng áp dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 421Nm.

Thứ hai là máy dầu 2.2L có thông số 207 mã lực và 440Nm, sử dụng trên bản X-Pro. Hộp số tự động 8 cấp là trang bị tiêu chuẩn, hệ dẫn động hai cầu sẽ xuất hiện trên bản X-Pro. Ngoài ra, còn có các chế độ lái địa hình như Rock bên cạnh các chế độ lái tiêu chuẩn gồm: Eco, Smart, Sport, Sand/Desert, Mud và Snow.

Nhằm phục vụ mục đích off-road, Kia Tasman được thiết kế cửa hút gió đặt cao trong phần cản trước, qua đó đem lại khả năng lội nước sâu tới 800mm ở tốc độ thấp, theo chia sẻ của nhà sản xuất. Thùng xe có đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 240V hoặc 220V.

Trên phiên bản X-Pro, hàng ghế thứ hai của Kia Tasman có thể trượt và điều chỉnh độ ngả lưng (Ảnh: Kia).

Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam, Kia Tasman sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ, khi phân khúc xe bán tải đã dần định hình. Các sản phẩm như Ford Ranger hay Toyota Hilux đều sở hữu hàm lượng trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ, đồng thời có thông số vận hành ấn tượng hơn Tasman.

Ví dụ, Ford Ranger phiên bản Wildtrak mới được nâng cấp với cấu hình động cơ dầu V6 3.0L lần đầu xuất hiện. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600Nm, mạnh hơn đáng kể so với động cơ dầu Bi-Turbo 2.0L cũ (207 mã lực, 500Nm).