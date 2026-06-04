Toyota Corolla Cross bán tải mới lộ diện trên đường thử

Toyota đang thử nghiệm một mẫu xe bán tải phát triển từ Corolla Cross tại Brazil (Ảnh: Fabiano Mazzeo/BlogAuto).

Trong mấy năm qua, phân khúc bán tải cỡ nhỏ sử dụng kết cấu khung liền khối (unibody) đã chứng minh rằng những chiếc xe "không thực sự là bán tải" vẫn có thể mang lại lợi nhuận lớn. Và Toyota đã quyết định nhập cuộc.

Mới đây, một nguyên mẫu được ngụy trang kín đã bị bắt gặp chạy thử trên đường công cộng tại Brazil. Dù được che chắn kỹ, kiểu dáng vẫn cho thấy đây là một chiếc Corolla Cross có thùng hàng phía sau.

Những hình ảnh này được trang BlogAuto ghi lại trên một tuyến cao tốc ở thành phố São Paulo. Từ kính chắn gió trở về phía trước, mẫu xe gần như giống hệt Corolla Cross, bao gồm cả cụm đèn pha. Toyota dường như đã kéo dài thân xe để tạo không gian cho thùng hàng phía sau, và phần chiều dài tăng thêm chủ yếu nằm ở phần đuôi xe, thay vì kéo dài trục cơ sở.

Xe sử dụng kết cấu khung liền khối (Ảnh: Fabiano Mazzeo/BlogAuto).

Hình ảnh cho thấy chiếc xe có hốc bánh vuông vức, đường gân hông xe vuốt cao dần về phía sau và thanh giá nóc kéo dài, nối liền với các cánh gió nhỏ. Cửa thùng hàng phía sau có kích thước lớn, tích hợp bậc bước lên xuống, trong khi cụm đèn hậu được cho là kéo dài hết chiều rộng thân xe theo phong cách của mẫu SUV-crossover Toyota Crown Signia.

Việc một nguyên mẫu vận hành hoàn chỉnh đã xuất hiện trên đường công cộng cho thấy chương trình phát triển của mẫu xe này đã bước qua giai đoạn sơ khai. Xe được kỳ vọng sử dụng nền tảng TNGA của Toyota nhưng đã có những gia cố cần thiết để đảm nhiệm vai trò như một mẫu bán tải.

Điều đó sẽ đưa mẫu xe mới cạnh tranh với loạt xe bán tải khung liền khối đang ngày càng phổ biến tại Nam Mỹ như Fiat Toro, Ram Rampage và Chevrolet Montana. Trong tương lai, phân khúc này còn có sự góp mặt của Volkswagen Tukan và Renault Niagara.

Các nguồn tin địa phương cho biết danh mục động cơ có thể bao gồm: máy xăng hút khí tự nhiên 2.0L và hệ truyền động hybrid tự sạc 1.8L lấy từ mẫu Corolla Cross.

Đáng chú ý hơn, có tin đồn về một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) do Brazil phát triển, có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt (ethanol/xăng) và trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh E-Four. Đây được xem là giải pháp mang đậm dấu ấn Brazil cho một công thức toàn cầu.

Mẫu xe bán tải hoàn toàn mới này của Toyota được cho là sẽ ra mắt với các tùy chọn động cơ đốt trong, hybrid và plug-in hybrid (PHEV) sử dụng nhiên liệu linh hoạt (Ảnh: Fabiano Mazzeo/BlogAuto)

Toyota được cho là sẽ chính thức trình làng mẫu bán tải dựa trên Corolla Cross vào quý I/2027. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Sorocaba ở Brazil, cùng dây chuyền với Corolla Cross - mẫu xe đóng góp phần lớn các chi tiết kỹ thuật cho dự án này.

Nguyên mẫu này xuất hiện tại Brazil không lâu sau khi ông Tetsuo Ogawa, Tổng giám đốc điều hành của Toyota Motor Bắc Mỹ, thừa nhận rằng hãng đang cân nhắc tham gia phân khúc bán tải cỡ nhỏ khung liền khối tại Mỹ. Tuy nhiên, Corolla không phải là nền tảng được nhắc đến cho dự án này.

Ông Ogawa cho biết mẫu SUV Toyota RAV4 có kích thước lớn hơn mới là cơ sở phù hợp để phát triển một đối thủ cạnh tranh với Ford Maverick, đồng thời thừa nhận rằng dự án như vậy sẽ "cần thời gian".

Hiện vẫn chưa rõ Toyota sẽ phát triển song song hai dự án xe bán tải khung liền khối riêng biệt hay cuối cùng sẽ hợp nhất chúng thành một chiến lược toàn cầu.