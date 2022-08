Vượt Kia Seltos, Hyundai Creta dẫn đầu nhóm xe gầm cao cỡ B

Kể từ khi ra mắt, Hyundai Creta có doanh số ổn định với bình quân hơn 800 xe mỗi tháng. Riêng trong tháng 7, mẫu xe này có sự bứt phá để dẫn đầu phân khúc.

Trong khi đó, đối thủ Kia Seltos bán ra 520 xe, giảm 215 xe so với tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu xe gầm cao cỡ B của Kia đi xuống về doanh số, từ hơn 1.700 xe trong tháng 5 còn hơn 700 xe trong tháng 6.

Mẫu xe Tháng 7 Lũy kế Sonet 711 5.647 Raize 320 3.902

Doanh số nhóm gầm cao cỡ A+. Đơn vị: chiếc.

Ở nhóm A+, Raize bán ra 320 xe, do hạn chế về nguồn cung nên giảm 151 xe so với tháng trước đó. Dẫn đầu nhóm xe gầm cao cỡ A+ là Sonet với 711 xe bán ra, dù giảm 176 xe so với tháng 6.

Hyundai Creta đang gây sốt trong phân khúc B (Ảnh: TC Motor).

Với nhóm xe gầm cao cỡ nhỡ B+, Corolla Cross vẫn chiếm ưu thế, với 889 xe giao tới tay khách hàng. Dù dẫn đầu nhóm này nhưng so với tháng 6 Corolla Cross có doanh số giảm hơn 600 xe. Đối thủ CX-30 bán ra 151 xe, giảm 48 xe so với tháng 6.

Doanh số nhóm gầm cao cỡ B+. Đơn vị: chiếc.

Trong nhóm này, Peugeot 2008 không có doanh số cụ thể (chỉ có số gộp chung các model), MG không công bố số bán của HS.

Mẫu ô tô chạy điện duy nhất phân khúc là VinFast VF e34, thuộc cỡ C nhưng giá bán tương đương các mẫu cỡ B. Xe bán ra 62 chiếc, giảm hơn 700 chiếc so với tháng trước. Theo đại lý, nguyên nhân phần lớn đến từ việc thiếu hụt linh kiện.

Mẫu xe Tháng 7 Lũy kế Corolla Cross 899 11.802 CX-30 151 1.045

Doanh số nhóm xe gầm cao cỡ B. Đơn vị: chiếc.

Nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ dành được nhiều sự quan tâm trong 1-2 năm gần đây. Các hãng xe đua nhau ra mắt sản phẩm mới, cập nhật trang bị, kiểu dáng và đa dạng giá bán cho khách hàng.

Kia Seltos có doanh số đi xuống trong những tháng gần đây nhưng lũy kế năm 2022 vẫn dẫn đầu phân khúc (Ảnh: Thaco).

Kia tạo "cơn sốt" với Seltos từ 2020, tiếp đó Sonet. Toyota cho ra mắt Corolla Cross được định vị ở hạng C nhưng thực tế có thể xếp vào nhóm B+, còn Toyota Raize ở nhóm A+. Honda cho ra mắt bản mới của HR-V. Hyundai đưa tân binh Creta thay thế cho Kona - mẫu xe đã giảm "sức chiến đấu" trong phân khúc.

Trong thời gian tới, nhóm xe gầm cao đô thị hứa hẹn sẽ sôi động hơn với sự xuất hiện của mẫu Nissan Kicks chạy điện tự sạc.