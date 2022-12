VinFast VF 5 Plus lần đầu trưng bày tại đại lý, nội thất là điểm gây tò mò

Vài ngày sau khi VinFast công bố giá và nhận cọc VF 5 Plus, hôm nay (7/12) mẫu xe điện cỡ nhỏ này đã lần đầu được trưng bày tại một đại lý ở Hải Phòng. Theo hãng, VinFast VF 5 Plus sau đó sẽ có mặt tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Vinh, giúp khách Việt có thể tham khảo trực quan trước khi quyết định.

VinFast VF 5 Plus được trưng bày tại một đại lý ở Hải Phòng (Ảnh: VFHP).

Được biết, chiếc VinFast VF 5 Plus xuất hiện tại đại lý vẫn là bản mô hình (dạng prototype). Khách có thể xem bên ngoài, hình dung về kích thước tổng thể, cách tạo hình của các bộ phận ngoại thất. Trong khi đó, nội thất chưa được mở để khách tham quan. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi theo thông báo trước đó, phải đến tháng 4/2023 thì VF 5 Plus mới sẵn sàng bàn giao tới tay người dùng.

VinFast VF 5 Plus được định vị ở phân khúc xe hạng A với kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) là 3.695 x 1.720 x 1.580 mm (Ảnh: VFHP).

VinFast VF 5 Plus có giá bán lẻ đề xuất không kèm pin là 458 triệu đồng và có pin là 538 triệu đồng. Như vậy, bộ pin của VinFast VF 5 Plus có giá quy đổi 80 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với pin trên VinFast VF 8 và VF 9. Nếu lựa chọn không mua kèm pin, người dùng sẽ cần chi 1,6 triệu đồng/tháng để thuê. Đây cũng là gói thuê pin cố định, không giới hạn số km sử dụng.

VinFast VF 5 Plus có tổng cộng 16 tùy chọn màu sắc ngoại thất và 3 tùy chọn màu sắc nội thất cho khách Việt (Ảnh: VFHP).

Hiện nay, khi đặt cọc VinFast VF 5 Plus người dùng có thể lựa chọn cọc trước 10 triệu đồng để hưởng ưu đãi 20 triệu đồng, có thể chuyển nhượng cọc cho người khác hoặc hoàn/hủy cọc. Nếu đặt trước 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giá lên tới 30 triệu đồng và được ưu tiên giao xe theo thứ tự cọc cam kết trước, không được hủy cọc, vẫn có thể chuyển nhượng cọc.

Nội thất VF 5 Plus theo ảnh công bố của VinFast (Ảnh: VFHP).

VinFast VF 5 Plus sở hữu mô-tơ điện có công suất tối đa khoảng 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 135 Nm, đi kèm bộ pin Lithium Ternary với dung lượng 37,23 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Tương tự các "đàn anh", VinFast VF 5 Plus sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại như định vị vị trí xe từ xa, chẩn đoán lỗi tự động, đề xuất lịch trình bảo dưỡng tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép… Bên cạnh đó, mẫu xe điện này cũng được tích hợp các ứng dụng mua sắm trực tuyến, hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, cập nhật phần mềm từ xa, lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, điều khiển các thiết bị thông minh ở nhà.

Về trang bị an toàn, VinFast VF 5 Plus có hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảnh báo áp suất lốp.