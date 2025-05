VinFast ra mắt xe buýt điện cỡ nhỏ và xe chuyên chở học sinh

Đây là những sản phẩm chiến lược trong tiến trình xanh hóa giao thông đô thị, vừa góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải, vừa nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ di chuyển cho người dân.

Dòng xe buýt điện mới của VinFast có kích thước các chiều dài 6.200mm, rộng 2.200mm, cao 2.900mm, khoảng sáng gầm xe đầy tải tối thiểu 180mm, phù hợp với điều kiện vận hành tại các đô thị lớn và liên tỉnh. Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 140kW, mô-men xoắn cực đại 420Nm, hệ dẫn động cầu sau, có tốc độ tối đa 90 km/h.

VinFast EB 6 là mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ có chiều dài hơn 6m (Ảnh: VinFast).

Với bộ pin LFP có dung lượng 179,5 kWh, VinFast EB 6 có khả năng di chuyển hơn 250km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 20% lên 80% pin trong vòng 70 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa là 120kW. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước/sau và các công nghệ an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), chống trôi xe trên dốc (ASF)…

VinFast EB 6 có hai phiên bản gồm xe buýt điện đô thị và xe chuyên chở học sinh, sử dụng chung nền tảng thiết kế, khung gầm và động cơ. Khác biệt cơ bản nhất giữa hai phiên bản là cách bố trí ghế ngồi và không gian nội thất, cùng các trang bị, công nghệ tích hợp trên xe phù hợp với từng loại hình dịch vụ.

VinFast EB 6 có hai phiên bản gồm xe buýt điện đô thị và xe chuyên chở học sinh (Ảnh: VinFast).

Cụ thể, phiên bản xe buýt điện đô thị được trang bị 11 ghế ngồi cho hành khách, 1 chỗ cho xe lăn, 1 chỗ cho tài xế và 17 chỗ đứng, tổng sức chứa 30 người, đi kèm là các trang bị tiêu chuẩn phục vụ việc vận hành xe buýt như tay nắm, nút bấm xuống xe...

Trong khi đó, phiên bản xe chuyên chở học sinh hoặc có thể sử dụng làm xe chở khách liên tỉnh có sức chứa 20 người, bao gồm 19 ghế ngồi cho hành khách và 1 chỗ cho tài xế, được trang bị dây an toàn cho từng ghế và một số tiện nghi, công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các trang bị này có thể bao gồm: túi cứu thương; camera giám sát khu vực tài xế; màn hình LED 21 inch kèm bộ điều khiển; máy lọc không khí và cảm biến chất lượng không khí trong xe; hệ thống điểm danh, cảnh báo để đảm bảo không bỏ quên học sinh trên xe; hay ứng dụng cho phụ huynh, học sinh và ứng dụng thanh toán, tích điểm…

Thiết kế bên trong của phiên bản xe buýt điện đô thị VinFast EB 6 (Ảnh: VinFast).

Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM sẽ là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm xe buýt điện VinFast. Theo kế hoạch, phiên bản xe buýt điện đô thị cỡ nhỏ sẽ xuất xưởng vào tháng 9, sẵn sàng phục vụ công cuộc chuyển đổi xanh sang xe điện của các công ty xe buýt trên toàn quốc. Sau đó một tháng, vào tháng 10, phiên bản xe điện chuyên chở học sinh cũng sẽ được cung cấp ra thị trường.

Song song với việc phân phối xe, GSM dự kiến cũng sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh với tiêu chuẩn an toàn và dịch vụ cao cấp thuần điện cho các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Dịch vụ trọn gói sẽ bao gồm xe, tài xế, người quản lý học sinh, cùng hệ thống giám sát an toàn tiên tiến S2S (Secure to Safe) tích hợp trên xe.

Thiết kế ghế ngồi bên trong phiên bản xe chuyên chở học sinh VinFast EB 6 (Ảnh: VinFast).

Sự kết hợp giữa xe buýt điện cao cấp VinFast cùng dịch vụ chuyên nghiệp của GSM hứa hẹn nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và tạo ra một diện mạo mới cho giao thông đô thị Việt Nam trong thời gian tới.