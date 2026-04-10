VinFast EC Van: Chi phí thấp, chở khỏe, luồn ngõ linh hoạt

Tiết kiệm được đến 8 triệu đồng/tháng khi chuyển sang EC Van

Đầu tháng 3, anh Nguyễn Văn Hùng - chủ một cơ sở sản xuất bún tươi tại Hà Nội quyết định mua VinFast EC Van - mẫu xe điện chở hàng cỡ nhỏ của VinFast. Với anh, đây là lựa chọn cần thiết để kiểm soát chi phí vận hành.

VinFast EC Van là giải pháp tối ưu cho các hộ kinh doanh (Ảnh: VinFast).

Anh tìm hiểu các dòng xe điện VinFast và chú ý đến EC Van nhờ mức giá vừa tầm cùng nhiều chính sách hỗ trợ.

Xe hiện có giá niêm yết 285 triệu đồng nhưng mức chi thực tế “dễ thở” hơn nhờ các ưu đãi đi kèm. Nhờ mức giảm 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, cộng thêm ưu đãi 3% từ chương trình “Thu xăng - Đổi điện” và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, chi phí lăn bánh của EC Van chỉ còn khoảng 260 triệu đồng. Theo anh Hùng, đây là mức giá hợp lý để xuống tiền.

Ngoài ra, người mua cũng có thể lựa chọn phương án trả góp với 0 đồng vốn ban đầu, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, giúp bài toán tài chính linh hoạt hơn, đặc biệt với những hộ kinh doanh nhỏ cần tối ưu dòng tiền.

Theo anh Hùng, quá trình sử dụng thực tế còn mang đến những lợi ích rõ ràng hơn. Theo đó, nhờ chính sách sạc miễn phí của VinFast, đặc biệt cho riêng dòng EC Van với 20 lần/tháng, áp lực chi phí nhiên liệu gần như được gỡ bỏ.

Bên cạnh tiền nhiên liệu, EC Van còn giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa và bảo dưỡng nhờ sở hữu kết cấu động cơ điện đơn giản với ít chi tiết hao mòn. Tính ra, chỉ trong gần 3 năm, VinFast EC Van có thể giúp anh tiết kiệm ít nhất 200 triệu đồng tiền nhiên liệu, nhờ đó rút ngắn hẳn thời gian hoàn vốn.

Điều hòa mát lạnh, chạy phố linh hoạt

Nếu chi phí là yếu tố khiến anh Hùng quyết định xuống tiền, thì hiệu quả vận hành lại là điểm khiến anh Minh Tuấn (Hà Nội) thực sự tin tưởng vào EC Van trong quá trình sử dụng.

Với đặc thù công việc kinh doanh vận chuyển đồ phục vụ nấu cỗ, anh Tuấn cho biết, từ khi sắm được mẫu xe EC Van, cơ sở của anh đã không còn phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển.

Theo anh Tuấn, kích thước nhỏ gọn giúp EC Van dễ dàng di chuyển trong phố đông và len vào các con ngõ nhỏ.

Thùng hàng dung tích khoảng 2.600 lít, tải trọng hơn 600 kg đủ đáp ứng nhu cầu chở nguyên liệu và thiết bị phục vụ công việc.

Trong khi đó, bộ pin cho quãng đường tối đa khoảng 175km mỗi lần sạc, đủ để anh sử dụng cho nhu cầu công việc hằng ngày. Trong những ngày Hà Nội bắt đầu oi nóng, trang bị khiến anh hài lòng nhất là hệ thống điều hòa làm mát hiệu quả cùng các tính năng giải trí, giúp công việc mỗi ngày bớt mệt mỏi hơn.

Mẫu xe vận hành nhanh nhẹn và linh hoạt (Ảnh: VinFast).

“Mới đầu tháng 4, Hà Nội đã nóng hầm hập. Xe có điều hòa mạnh, không mùi xăng dầu, hệ thống loa nghe nhạc tốt nên chạy xe cả ngày cũng dễ chịu hơn hẳn, không bị mất sức như trước”, anh nói.

Việc chuyển sang xe điện cũng khiến việc cầm lái nhẹ nhàng hơn nhiều. Mô men xoắn 110 Nm giúp EC Van có lực kéo tức thời, vận hành nhanh nhẹn và linh hoạt. Nhờ có vô lăng trợ lực điện, cách điều khiển giống xe số tự động, tài xế không còn phải đạp côn - số liên tục khi đi chậm trong phố.

“Giờ lái nhàn hơn, không bị áp lực như trước. Mua xe này nên vợ tôi cũng chạy được, khi cần hai vợ chồng có thể thay nhau lái”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ trải nghiệm thực tế của người dùng, có thể thấy VinFast EC Van đáp ứng đúng nhu cầu cốt lõi của nhiều hộ kinh doanh nhỏ: vận hành tiết kiệm, xoay xở linh hoạt trong đô thị và phục vụ tốt cho công việc hàng ngày. Đây là những yếu tố quan trọng khiến dòng xe này ngày càng được tiểu thương quan tâm.