VinFast Canada công bố giá thuê pin cho VF8 và VF9

Theo kế hoạch, VF 8 và VF 9 sẽ được bàn giao cho khách hàng Canada vào cuối năm 2022 với hai phiên bản: Eco và Plus. Mỗi phiên bản sẽ có hai lựa chọn thuê pin, tương ứng với quãng đường đi khác nhau sau một lần sạc đầy.

Cụ thể, VF 8 - phiên bản Eco có phạm vi quãng đường là 420 km (pin 1) và 471 km (pin 2) theo tiêu chuẩn WLTP, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 5,9 giây, với giá là 50.850 CAD (đô la Canada) cho lựa chọn pin 1 và 51.250 CAD cho lựa chọn pin 2. VF 8 - phiên bản Plus có thể đi được 400 km và 447 km (theo tiêu chuẩn WLTP), khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5,5 giây, giá cho 2 lựa chọn pin lần lượt là 59.350 CAD và 59.750 CAD.

VF 9 có phạm vi quãng đường tối đa là 438 km và 594 km cho phiên bản Eco; và 423 km hoặc 580 km (theo tiêu chuẩn WLTP) phiên bản Plus cho một lần sạc đầy. Cả phiên bản Eco và Plus của VF 9 đều có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 7,5 giây (pin 1) và 6,5 giây (pin 2). Với lựa chọn pin 1, giá bán của VF 9 Eco là 69.150 CAD và bản Plus là 75.650 CAD. Với lựa chọn pin 2, giá bán của 2 phiên bản VF 9 Eco và Plus lần lượt là 69.750 CAD và 76.250 CAD.

Bên cạnh đó, VinFast cũng cung cấp hai gói thuê bao pin để khách hàng lựa chọn: Gói Cố định và Gói Linh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Trong đó, Gói Cố định không giới hạn phạm vi quãng đường di chuyển, còn Gói Linh hoạt cho phép người dùng xe VinFast di chuyển đến 500 km/tháng và tính thêm phí từ km thứ 501*.

Đặc biệt, khách hàng đặt mua VF 8 và VF 9 trong năm 2022 và sử dụng gói thuê bao Cố định sẽ được hưởng mức giá thuê bao pin không đổi trọn đời. Chính sách này được tự động áp dụng cho chủ sở hữu mới trong trường hợp xe được bán đi.

Ông Emmanuel Bret, Phó Tổng Giám đốc VinFast phụ trách Kinh doanh và Marketing toàn cầu chia sẻ: "VinFast mong muốn đóng góp vào việc đẩy nhanh quá trình điện hóa ngành giao thông ở Canada cũng như trên toàn cầu. Bằng việc đưa ra chính sách sản phẩm linh hoạt với nhiều lựa chọn cho khách hàng, chúng tôi mong muốn hỗ trợ tối đa người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, mang đến cơ hội sở hữu sản phẩm xe điện chất lượng cao, nhiều tiện ích với giá cả hợp lý, sớm đưa VinFast trở thành thương hiệu xe điện quen thuộc tại thị trường Canada".

VinFast cam kết bảo hành pin trọn đời, chi trả mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay pin miễn phí khi khả năng sạc xả xuống dưới 70%. VinFast cũng sẽ xây dựng các kế hoạch xử lý và tái chế pin nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đặc biệt, chính sách cho thuê pin ưu việt trên chỉ áp dụng cho xe điện bán ra đến hết năm 2023 như sự tri ân những khách hàng tiên phong, nhằm đưa xe điện VinFast trở thành "chiếc xe của mọi người". Kể từ năm 2024, dự kiến sẽ chỉ có 50% số xe bán ra được áp dụng chính sách cho thuê pin, 50% số xe còn lại sẽ bán pin theo xe như thông lệ thị trường./.

*Thông tin chi tiết về giá xe và giá thuê pin của VinFast tại Canada:

Ghi chú: Giá xe không bao gồm pin, phí thuê pin, thuế bán hàng và các chi phí khác. Giá thuê pin chưa bao gồm thuế bán hàng.