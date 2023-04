VinFast bàn giao xe VF 5 Plus cho khách hàng

VF 5 Plus là mẫu ô tô điện thông minh thứ 4 và cũng là mẫu xe chiến lược của VinFast, nhận đặt hàng từ tháng 12/2022.

Đại diện hãng xe Việt cho biết, với mức giá từ 458 triệu đồng, tích hợp nhiều tính năng thông minh vượt trội, sau 9 giờ mở bán, VF 5 Plus đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng, trong đó có tới 80% là đơn đặt cọc cam kết lấy xe.

VinFast bàn giao VF 5 Plus cho khách đặt hàng từ tháng 12/2022 (Ảnh: VinFast).

Khách hàng nhận bàn giao xe VF 5 Plus từ VinFast (Ảnh: VinFast).

Tại sự kiện bàn giao xe VF 5 Plus, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết, việc rút ngắn thời gian kể từ khi mở bán đến lúc bàn giao xe còn 4 tháng, giữ đúng cam kết với khách hàng đã thể hiện năng lực vượt trội của VinFast trong vấn đề phát triển xe và tối ưu quy trình, nguồn lực.

"Tôi tin tưởng rằng cùng với các mẫu xe đã bán ra thị trường gồm VF e34, VF 8 và VF 9, sự xuất hiện của VF 5 Plus sẽ mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn chất lượng, phù hợp với số đông. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện, góp phần kiến tạo một tương lai xanh bền vững hơn", bà Thủy chia sẻ.

VinFast VF 5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung (Ảnh: VinFast).

Thuộc phân khúc A-SUV, VinFast VF 5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung, cá tính và nổi bật với 35 lựa chọn phối màu nội ngoại thất, đảm bảo cá nhân hóa theo phong cách sống, cá tính và sở thích của từng khách hàng.

Xe cũng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và các tính năng thông minh vượt trội như chẩn đoán lỗi trên xe tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt; cập nhật phần mềm từ xa; giám sát hành trình cơ bản; cảnh báo mở cửa - giao thông phía sau - điểm mù; hỗ trợ đỗ xe phía sau…

Kiểu dáng vô lăng trên VF 5 Plus (Ảnh: VinFast).

Hàng ghế sau rộng rãi trên VF 5 Plus (Ảnh: VinFast).

VinFast VF 5 Plus sở hữu không gian nội thất sang trọng (Ảnh: VinFast).

Xe cũng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và các tính năng thông minh vượt trội (Ảnh: VinFast).

Về khả năng vận hành, VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW, momen xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

VF 5 Plus còn là mẫu xe có mức giá tốt nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast. Theo đó, VF 5 Plus không bao gồm pin có giá 458 triệu đồng, chi phí thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). VF 5 Plus kèm pin có giá 538 triệu đồng. Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

VinFast VF 5 Plus cũng hưởng nhiều hậu mãi, bao gồm chính sách bảo hành 7 năm hoặc 140.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), dịch vụ sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động 24/7 (Mobile Service), cứu hộ 24/7, hệ thống xưởng dịch vụ "không ngày nghỉ" trên toàn quốc...

Cùng với đó là hạ tầng trạm sạc với 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện được quy hoạch trên toàn quốc, hệ thống showroom, đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp 63 tỉnh, thành phố của VinFast.

VF 5 Plus là mẫu xe có mức giá tốt nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast (Ảnh: VinFast).

Với các ưu điểm nói trên, VinFast VF 5 Plus được kỳ vọng là sản phẩm chủ lực để VinFast nhanh chóng phổ cập ô tô điện tới người tiêu dùng, góp phần xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe VinFast VF 5 Plus, độc giả truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-dien-vf5.html.