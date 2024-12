Ưu đãi đến 100% phí trước bạ: Sở hữu xe Toyota, đón xuân Ất Tỵ 2025

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, luôn duy trì giá trị làm nên danh tiếng cùng hàm lượng công nghệ hiện đại, Toyota còn tâm lý khi đổi mới chính sách bán hàng, duy trì các chương trình ưu đãi hướng tới nhiều đối tượng khách hàng, với mong muốn giảm bớt gánh nặng về tài chính và mang cơ hội sở hữu xế hộp đến gần hơn với người Việt.

Theo đó, Toyota Việt Nam (TMV) cùng Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại trong tháng 12. Đây là cơ hội để sở hữu những mẫu xe Toyota khi mà chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chương trình này áp dụng đến hết 31/12.

Nhiều chương trình ưu đãi đang được Toyota duy trì trong tháng 12 (Ảnh Toyota Việt Nam).

Toyota hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Veloz Cross và Avanza Premio; tới 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Vios, Yaris Cross và Corolla Cross bản xăng. Quy đổi sang tiền mặt, mức hỗ trợ lớn nhất là 66 triệu đồng với Veloz Cross CVT top, Avanza Premio dao động ở mức 56-60 triệu đồng, Yaris Cross ở mức 33-38 triệu đồng, Corolla Cross bản xăng ở mức 41 triệu và Vios dao động trong khoảng 23-27 triệu đồng (tùy phiên bản).

Bên cạnh đó, các khách hàng trả góp sẽ được nhận đồng thời ưu đãi về lãi suất từ 5,99%/năm, chi tiết mức lãi suất từng xe được quy định cụ thể. Như vậy, khách vừa được nhận ưu đãi lệ phí trước bạ, vừa được ưu đãi về lãi suất vay giúp giảm áp lực khi phải thanh toán một số tiền lớn trong cùng 1 thời điểm nhưng vẫn đảm bảo có xe sớm đón Tết Nguyên đán.

Bên cạnh chính sách ưu đãi, Toyota mang lại chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu cho khách hàng. Điều này đã được chứng minh qua trải nghiệm thực tế của nhiều khách hàng.

Yaris Cross trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều khách hàng trẻ khi muốn cân bằng về giá, chi phí sử dụng cũng như trải nghiệm (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Anh Mạnh Cường, một khách hàng sở hữu Toyota Yaris Cross trong tháng 11, chia sẻ: "Tôi đã cân nhắc rất kỹ giữa nhiều lựa chọn trong phân khúc, bởi thực tế phân khúc này có quá nhiều lựa chọn.

Cuối cùng, tôi chọn Yaris Cross bởi xe trang bị đa dạng các tính năng an toàn, tiện nghi công nghệ, dáng SUV năng động nhưng không quá to nên vừa đi trong phố hàng ngày vừa có thể đi chơi xa đổi gió. Bên cạnh đó, tôi vẫn đặt niềm tin vào thương hiệu Toyota bởi sự ổn định và bền bỉ Toyota mang đến cho nhiều khách hàng cùng chất lượng dịch vụ tốt".

Cùng ý kiến với anh Mạnh Cường, chị Bích Hồng, chủ sở hữu Vios CVT G, cũng chia sẻ: "Sau nhiều cân nhắc thì gia đình tôi chọn Vios để đi lại hàng ngày và phục vụ công việc. So về thiết kế và trang bị thì đúng là nhìn các mẫu xe khác nịnh mắt hơn nhưng Vios là lựa chọn kinh tế hơn khi vừa bền bỉ, tiết kiệm mà lại an tâm khi có nhiều tính năng an toàn hỗ trợ chị em lái xe như cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, camera và cảm biến đỗ xe…".

Vios vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc B-sedan tại Việt Nam (Ảnh Toyota Việt Nam).

Đại diện Toyota tại Việt Nam cho biết, hãng luôn chú trọng đến trải nghiệm khách hàng, từ chất lượng sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Toyota luôn giữ vững vị thế trên thị trường. Toyota hiểu rằng, mua xe chỉ là khởi đầu cho một hành trình, sự liên kết giữa khách hàng và thương hiệu sau đó mới là nền móng cho sự phát triển bền vững.

Toyota đề cao tầm quan trọng của mảng dịch vụ nên ngay từ khi có mặt ở Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đã phát triển song song hệ thống đại lý trên cả nước, đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất và nâng cao tay nghề của kỹ thuật viên.

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, doanh số bán hàng trong tháng 11 đạt 8.853 xe (bao gồm cả xe Lexus). Đây là tháng thứ hai liên tiếp Toyota đạt doanh số trên 8.000 xe, minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng của thương hiệu.

Trong đó, các mẫu xe chủ lực của hãng như Vios, Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross vẫn đạt doanh số lần lượt là: 2.137 xe; 1.188 xe; 1.150 xe và 1.146 xe. Toyota Vios vẫn tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B cả năm 2024.

Veloz Cross trở thành người bạn đồng hành của nhiều gia đình Việt (Ảnh Toyota Việt Nam).

Tháng 12, Toyota không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn về tài chính mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những chiếc xe chất lượng, bền bỉ và an tâm trên mọi hành trình.