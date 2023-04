Truyền hình Anh: "VinFast VF 8 là tương lai của xe điện công nghệ cao Việt Nam"

Việt Nam và bước chuyển mình ngoạn mục

"Từ vùng núi Sa Pa mù sương đến Hà Nội đông đúc, Nick khám phá ra một Việt Nam phát triển nhanh chóng và thịnh vượng", là lời giới thiệu đầy thú vị về Việt Nam - điểm đến trong tập phim tài liệu số 3 của chuỗi phim ký sự: "Amazing railway adventures with Nick Knowles" (Hành trình tuyệt diệu qua các cung đường sắt cùng Nick Knowles), phát sóng trên kênh Channel 5 cuối tháng 3 vừa qua.

Hành trình khám phá Việt Nam của Nick Knowles đưa người xem đến với miền Bắc, khu vực kinh tế trọng điểm và trung tâm khoa học - công nghệ cao của Việt Nam. Nick Knowles cho rằng, Việt Nam từng được biết đến như là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, giờ đây đã nằm trong top những quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Sự phát triển nhanh chóng của quốc gia Đông Nam Á này thể hiện rõ nét trong lĩnh vực kinh tế với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, nhất là trong ngành công nghiệp ô tô. Nick Knowles giới thiệu, Vingroup là tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2017, tập đoàn này thành lập công ty sản xuất ô tô VinFast. Đến nay, VinFast dần trở thành một trong những cái tên nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô điện.

VinFast mang đến góc nhìn mới mẻ về một Việt Nam năng động, kiên cường

Những hình ảnh đoàn phim ghi lại cho thấy quy mô rộng lớn và dây chuyền sản xuất hiện đại của nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast. Tại đây, Nick Knowles đã có cuộc phỏng vấn với ông Michael Johnson - Phó tổng giám đốc sản xuất VinFast.

Trước câu hỏi VinFast đã góp phần thay đổi diện mạo của Việt Nam trên trường quốc tế như thế nào, vị Phó tổng giám đốc người Mỹ có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô cho biết: "Sự ra đời và phát triển của VinFast mang đến một góc nhìn mới mẻ về Việt Nam, về những con người tận tâm, năng động, kiên cường. Có thể bạn đã biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới".

Sự phát triển nhanh chóng của đất nước đòi hỏi lực lượng lao động trình độ cao, nhất là đối với các ngành công nghệ cao như sản xuất ô tô. Trước băn khoăn của Nick Knowles, ông Michael Johnson cho biết, Vingroup có một hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học để góp phần đào tạo nhân lực cho nền kinh tế. Qua đó, người lao động cũng được đào tạo trực tiếp tại VinFast bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

"Thật tuyệt vời khi có một nguồn nhân lực lớn mạnh đồng hành cùng các bạn trên hành trình này", Nick Knowles bình luận.

Tập phim cũng nhắc lại những hình ảnh đáng nhớ của lễ xuất khẩu xe điện VF 8 sang Mỹ vào tháng 11/2022 với sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam và Đại sứ Mỹ. Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước và thị trường xe điện mới nổi.

Điểm nhấn trong hành trình khám phá của Nick là những cảnh quay ấn tượng khi ông trực tiếp trải nghiệm VF 8 tại đường lái thử của nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Người dẫn chương trình kỳ cựu tỏ ra phấn khích và ấn tượng khi trực tiếp cầm lái mẫu xe này. Xe có thể tăng tốc đến 60 dặm/giờ trong 5,3 giây và phạm vi hoạt động xấp xỉ 300 dặm. "Đây là tương lai của xe điện công nghệ cao Việt Nam", Nick Knowles khẳng định.

Nick Knowles là người dẫn chương trình truyền hình với nhiều phóng sự tài liệu và chương trình truyền hình thực tế của Anh như Who Dares Wins, Break the Safe; 5-Star Family Reunion. Ông là người dẫn chương trình của series "Amazing railway adventures with Nick Knowles", series phim tài liệu trải nghiệm và khám phá các điểm đến kỳ thú trên thế giới được phát sóng trên kênh Channel 5.

Channel 5 (còn được gọi là My5), là một kênh truyền hình lớn chuyên về phim tài liệu, chương trình giải trí, truyền hình thực tế… của Anh với các chương trình lớn như Celebrity Big Brother, NCIS, Home and Away, The Special Needs Hotel, Neighbours, Law & Order.