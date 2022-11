Trải nghiệm nhớ đời của hai chủ xe điện và lời khuyên cho người đi sau

Ông Alan O'Hashi đã mua một chiếc Nissan Leaf, cũng chiếc xe điện đầu tiên trong đời, và lên kế hoạch trải nghiệm xe bằng hành trình 2.600 dặm (gần 4.200km) quanh bang miền núi Wyoming. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng mà ông phải đối diện là chiếc xe chỉ đi được 178 dặm (chưa đến 300km) đã mất 15 tiếng, trong khi lẽ ra thông thường chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi.

Nhược điểm lớn nhất của xe điện hiện nay là thời gian sạc và thiếu chỗ sạc (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn của Fox Business, ông O'Hashi nói: "Tôi bàng hoàng bừng tỉnh khi phát hiện ra rằng xe không sạc nhanh như ai đó muốn bạn tin, đại lý bán xe chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng giống tôi, lao vào xe điện một cách mù quáng".

Sau đó, ông đã phát hành nhật ký du lịch của mình trong cuốn sách có tựa đề "Chuyện trên đường: Nỗi lo xe điện và Lời khuyên" (On the trail: Electrical Vehicle Anxiety and Advice), kể về những khó khăn khi đi đường dài bằng xe điện.

Ông cho biết nguyên nhân một phần do đường đi xấu, một phần do lỗi người dùng và một phần do thiếu cơ sở hạ tầng sạc điện phù hợp.

"Tôi đã tìm hiểu thông tin. Tôi có biết chút ít về xe điện, việc sạc pin và những trở ngại có thể có. Tôi đã có sự chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng tôi thực sự không có chút trải nghiệm thực tế nào trước đó", ông nói.

Bên dưới cuốn sách của ông bán trên Amazon có một số ý kiến bình luận đáng chú ý. Có 2 người cho rằng ông đã chọn sai xe ngay từ đầu. Nissan Leaf là mẫu xe điện tệ nhất trên thị trường xét về pin. Nó chỉ hợp chạy trong phố. Theo họ, những trải nghiệm của ông O'Hashi không áp dụng với tất cả xe điện, dễ gây hiểu nhầm.

Trong khi đó, một người nói rằng thật tiếc vì đã không được đọc cuốn sách của ông O'Hashi trước khi bản thân cũng mua xe Nissan Leaf. Người này đồng tình với ý kiến của tác giả.

O'Hashi không phải người duy nhất có trải nghiệm tệ hại với xe điện. Câu chuyện của Rachel Wolfe đăng trên The Wall Street Journal cũng tương tự.

Cô thuê một chiếc Kia EV6 mới coóng để đi từ New Orleans tới Chicago rồi quay lại. Cô dự tính sẽ mất khoảng 4 ngày, mỗi ngày lái xe khoảng 7,5 tiếng với bộ pin có khả năng cho xe chạy 500km sau mỗi lần sạc (thông số nhà sản xuất).

Theo kế hoạch, cô phải sạc 1-2 lần/ngày cho xe và sẽ cắm sạc ở gần khách sạn mà cô lưu lại qua đêm.

Tuy nhiên, Wolfe cho biết thực tế là thời gian sạc còn nhiều hơn cả thời gian cô ngủ. Theo cô, để được coi là "nhanh", bộ sạc phải là loại khoảng 24kW. Bộ sạc nhanh nhất có thể đạt công suất đầu ra 350kW. Cây sạc mà cô dùng ở Meridian [Mississippi] được cho là đáp ứng tiêu chuẩn đó, nhưng công suất thực tế thậm chí không được 20kW.

Hồi tháng 9, Bộ Giao thông Mỹ đã thông qua các kế hoạch xây dựng trạm sạc mới cho xe điện do 50 bang của nước này đề xuất. Tuy nhiên, phần lớn trạm sạc chỉ ở Cấp độ 2, chứ không phải Cấp độ 3 cho phép sạc chỉ trong 15-45 phút.

Sau trải nghiệm đầu tiên nhớ đời, cả Wolfe và O'Hashi đều không có ý định dùng xe điện để đi "phượt" thêm lần nào nữa.

Lời khuyên mà cả hai dành cho những ai có ý định mua xe điện là hãy tìm hiểu kỹ công suất pin, thời gian sạc, yêu cầu về trạm sạc, nhu cầu sử dụng của bản thân... để có lựa chọn loại xe phù hợp, và quan trọng nhất là nên thử trải nghiệm thực tế thật kỹ trước khi quyết định rút ví.