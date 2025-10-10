Trải nghiệm Creta N Line: Bản cao cấp nhất của Hyundai Creta

Chiếc xe đẹp hàng đầu trong phân khúc

Creta N Line 2025 mang đến bước đột phá với ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, sắc sảo và thể thao hơn hẳn thế hệ trước. Lưới tản nhiệt tái thiết kế, kết hợp cụm đèn LED tích hợp dải định vị ban ngày dài 1,2 mét, không chỉ an toàn hơn mà còn tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, nhất là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Điểm dễ nhận thấy của phiên bản mới, đó là bộ vành hợp kim 18 inch với logo N Line, cản trước, sau điểm xuyết sơn đỏ. Nội thất bên trong cũng kết hợp giữa 2 màu đỏ, đen kích thích thị giác, thay đổi về mặt thiết kế không chỉ làm chiếc xe đẹp hơn, mà còn khiến chủ nhân thêm cảm xúc khi vận hành.

Nội thất đen, chỉ đỏ kích thích thị giác trên Creta N Line (Ảnh: Hyundai).

Là xe cỡ nhỏ, nhưng không gian nội thất của Creta khá rộng rãi với trục cơ sở dài 2.610mm, tăng 20mm so với thế hệ trước, mang lại độ thoáng cho hai hàng ghế, đủ chỗ cho 5 người lớn ngồi thoải mái.

Có rất nhiều lý do Creta N Line là chiếc xe được yêu thích, trong đó có sự chỉn chu của ghế lái với da cao cấp, chỉnh điện 8 hướng và tích hợp tính năng làm mát - trang bị hiếm có trong phân khúc B.

Trải nghiệm sử dụng mỗi ngày cho thấy, tính năng làm mát đem lại sự thoải mái đáng kể cho người ngồi hàng ghế trước trong thời tiết nóng ẩm như Hà Nội.

Sạc không dây tiện ích trên Creta N Line, ngoài ra, xe cũng được trang bị sẵn cổng sạc 12V 180W (Ảnh: Hyundai).

Về công nghệ trong khoang lái, Creta N Line 2025 trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, phản hồi cảm ứng nhanh. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa, kết hợp amply rời và sub điện, tái hiện âm sâu và chi tiết, vượt qua các hệ thống 6 loa thông thường.

Camera 360 độ, cùng hệ thống sạc không dây công suất 15W và cổng Type A-C, đảm bảo tiện nghi tối đa, đặc biệt khi di chuyển trong không gian hẹp, với góc quan sát mở rộng.

Cảm giác lái phấn khích

Cảm giác vận hành của Creta N Line được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố, đó là động cơ SmartStream 1.5L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144nm, kết hợp vô lăng lẩy số, thiết kế khí động học với cánh gió thể thao và các chế độ lái riêng biệt bao gồm Sport, Eco, Normal, và Smart.

Chế độ Sport là điểm nổi bật của chiếc xe chinh phục người mê lái, khi chuyển sang chế độ này, tua máy duy trì ở mức 2.500 RPM, vô-lăng siết chặt hơn và phản hồi chân ga nhạy bén, cho khả năng bứt tốc nhanh gọn.

Creta N Line chỉ có màu đen, còn bản cao cấp và bản thường sẽ có thêm màu trắng (Ảnh: Hyundai).

Ngược lại, chế độ Eco giữ tua máy mức ổn định, giảm mức tiêu hao nhiên liệu, thích hợp cho chủ nhân cần sự tiết kiệm. Creta N Line còn tích hợp các chế độ địa hình như tuyết, cát, bùn lầy, dù hiếm khi sử dụng, nhưng tăng thêm tính linh hoạt với độ bám đường cải thiện trên bề mặt trơn trượt.

Xét về các tính năng an toàn, Creta N Line 2025 vẫn giữ vị thế hàng đầu phân khúc với gói Hyundai SmartSense. Hệ thống bao gồm 6 túi khí, phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, và giám sát áp suất lốp TPMS.

Nổi bật là các tính năng cao cấp như giám sát điểm mù BVM, tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo va chạm khi lùi RCCA, và cảnh báo tài xế mất tập trung… Hệ thống điều khiển hành trình thông minh SCC tự động giữ khoảng cách và dừng/di chuyển theo xe phía trước, giảm căng thẳng khi lái xe đường dài.

Đèn pha tự động, cảnh báo mở cửa an toàn, và phanh khẩn cấp tự động khi lùi giúp tăng độ an toàn so với các mẫu xe không có ADAS trong cùng phân khúc.