Trải nghiệm "an toàn 5 sao" với Isuzu All New D-MAX

Dân trí Cầm trên tay chiếc chìa khóa Isuzu All New D-MAX, người dùng có thể tự hào khi sở hữu chiếc xe bán tải uy mãnh và an toàn với tiêu chuẩn ASEAN N-CAP 5 STAR.

Hệ thống phanh và bảo vệ chân ga an toàn

Là thành quả sau 6 năm liền nghiên cứu, thử nghiệm của đội ngũ kỹ sư Isuzu, chiếc bán tải Isuzu All New D-MAX được trang bị nhiều tính năng vượt trội, giúp đảm bảo sự an toàn trên các điều kiện địa hình. Một trong các tính năng đáng chú ý chính là hệ thống phân bổ lực phanh thông minh, giúp phân bổ lực phanh phù hợp theo tải trọng, mặt đường. Tinh tế hơn, xe còn có hệ thống tự động bổ sung lực phanh trong tình huống phanh khẩn cấp, mang lại sự an tâm vượt trội.

Đĩa và trống phanh lớn hơn, với đường kính đĩa phanh tăng 20 mm, độ dày đĩa tăng 3 mm, bề rộng trống phanh tăng 23 mm giúp gia tăng hiệu quả phanh cũng như độ an toàn. Không những thế, trên tất cả các phiên bản Isuzu All New D-MAX đều được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động như ABS/EBD/BA giúp chống bó cứng, ESC/TCS giúp kiểm soát và ổn định xe, HSA/HDC hỗ trợ lên xuống dốc dễ dàng và an toàn. Đặc biệt hệ thống BOS hỗ trợ phanh khẩn cấp khi phát hiện người lái đạp nhầm chân ga và chân phanh cùng lúc, mang lại sự an toàn hơn cho bản số tự động.

Với những tính năng đáng chú ý ở hệ thống phanh và bảo vệ chân ga, Isuzu All New D-MAX hứa hẹn sẽ là chiếc bán tải đáng tin cậy trên mọi cung đường.

Bảo vệ với mọi chỗ ngồi trên xe

Isuzu All New D-MAX được trang bị đến 7 túi khí, giúp bảo vệ từ nhiều hướng khác nhau. Các thanh gia cường cửa được bổ sung giúp bảo vệ người ngồi trong xe trước các nguy cơ va chạm bên hông, đảm bảo tính an toàn cao.

Hệ thống 2 radar phía sau mang lại sự hỗ trợ tuyệt vời cho người lái, với tính năng cảnh báo điểm mù - BSM, giúp tăng độ an toàn khi rẽ hoặc chuyển làn nhờ khả năng phát hiện phương tiện vượt lên ở phía sau khi xe chạy với tốc độ từ 15km/h. Những trang bị này sẽ bảo đảm sự an toàn cho người ngồi trong xe cũng như hỗ trợ cho người lái khi di chuyển tại các cung đường có tình hình giao thông phức tạp.

Những cải tiến đáng giá giúp bảo vệ xe và hỗ trợ khả năng di chuyển

Chiếc bán tải thể thao và mạnh mẽ của Isuzu sở hữu bộ khung xe sử dụng thép gia cường, giúp tăng độ cứng, an toàn hơn trên mọi địa hình. Hộp số 6 cấp; hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu 4x4 với hệ thống gài cầu điện tử, tăng lực kéo giúp khả năng vận hành của Isuzu All New D-MAX vượt trội và linh hoạt trên mặt đường có độ bám thấp. Khóa vi sai cầu sau hỗ trợ người lái chủ động phân bổ đều lực kéo ở hai bánh sau giúp vượt lầy hiệu quả.

Một tính năng thông minh và thiết thực khác của Isuzu All New D-MAX là cảnh báo phương tiện cắt ngang - RCTA. Tính năng này giúp tăng độ an toàn khi lùi xe với tầm nhìn hạn chế, nhờ khả năng phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau từ xa. Trong tình huống đó, xe sẽ phát ra cảnh báo giúp người lái thao tác xử lý kịp thời.

Isuzu All New D-MAX còn được trang bị 8 cảm biến khoảng cách cả trước và sau, hỗ trợ đắc lực cho việc đỗ xe. Trang bị này đặc biệt phù hợp với các con phố đô thị có mật độ xe cộ cao, không gian đỗ xe hạn chế và hỗ trợ tuyệt vời cho cả những người lái mới. Kết hợp với camera lùi, phạm vi quan sát của người lái trên Isuzu All New D-MAX sẽ bao quát hơn, tăng độ an toàn khi lùi xe.

Trải qua hành trình thử nghiệm lên đến 4 triệu km trước khi xuất xưởng, Isuzu All New D-MAX đã hoàn thiện hàng loạt tính năng hiện đại, mang lại đẳng cấp "an toàn 5 sao". Isuzu All New D-MAX xứng danh là chiếc bán tải ấn tượng khi nhận được sự ưu ái tin chọn từ đông đảo khách hàng Việt Nam.

Cùng với thiết kế đầy nam tính và động cơ mạnh mẽ, ưu thế về mức độ an toàn cao cấp giúp Isuzu All New D-MAX tạo nên sự an tâm khi tận hưởng trải nghiệm lái hấp dẫn trên từng cung đường.

Bắc Linh - Trường Thịnh