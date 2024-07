Toyota vượt Hyundai trong cuộc đua doanh số xe con nửa đầu năm 2024

Theo tổng hợp số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, toàn thị trường xe con tiêu thụ trên 119.000 chiếc trong nửa đầu năm nay. VinFast công bố số liệu toàn cầu nhưng hãng không báo cáo con số chi tiết tại từng thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

Với các thống kê hiện tại thì Toyota đã giữ vững ngôi đầu về doanh số với 22.338 xe bán ra, chưa bao gồm số lượng xe Lexus. Vị trí thứ hai thuộc về Hyundai với kết quả 19.293 xe, không bao gồm xe thương mại. Khoảng cách tầm 14% giữa hai đối thủ và diễn biến từng tháng qua cho thấy sức nóng trong cuộc đua doanh số giữa 2 hãng xe Nhật và Hàn.

Hyundai có khởi đầu năm 2024 tốt hơn khi bán vượt Toyota trong tháng 1 và 2. Tuy nhiên 4 tháng liền sau đó, thương hiệu Nhật Bản đã bứt phá mạnh mẽ với doanh số có tháng cao hơn cả nghìn chiếc so với đối thủ. Nhờ vậy, Toyota vẫn chiếm khoảng 18% thị phần ô tô con bán ra nửa đầu năm nay.

Xét riêng về sản phẩm, Toyota cũng đang nhỉnh hơn Hyundai khi có 2 mẫu xe nằm trong top 10 ô tô bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Vios xếp ở vị trí thứ 6 với 4.215 xe, trong khi Toyota Yaris Cross góp mặt ở hạng 8 với kết quả 3.750 xe. Hyundai cũng có điểm sáng là Accent ở vị trí số 4, xếp trên đối thủ trực tiếp.

Top 10 xe bán chạy nhất nửa đầu năm nay tiếp tục cho thấy sự thoái trào của dòng sedan tại nước ta.

Mặc dù vẫn nằm trong bảng xếp hạng nhưng cả Vios và Accent đều ghi nhận lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng là 1.210 xe và 2.464 xe. Như vậy mức giảm của Accent cao hơn, tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda City ở vị trí thứ 10 cũng kém hấp dẫn hơn trước khi chỉ bán được 3.316 xe nửa đầu năm nay, giảm hơn 1.800 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Đương nhiên, Vios vẫn đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng chung của Toyota nhưng thành tích ấy còn đến từ dải sản phẩm mới, bao gồm Corolla Cross, Yaris Cross và Veloz Cross. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Yaris Cross chỉ kém 140 xe so với ngôi đầu phân khúc SUV hạng B của Mitsubishi Xforce, trong khi Hyundai Creta bị bỏ lại khá xa.

Yaris Cross trở thành mẫu xe đóng góp đáng kể vào doanh số của Toyota tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Veloz Cross tiếp tục duy trì phong độ với 2.767 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm, dù phân khúc MPV cỡ nhỏ ở Việt Nam ngày càng nhiều cạnh tranh. Trong khi đó, Stargazer vẫn tương đối "trầy trật" trên con đường tìm kiếm khách hàng, bất chấp Hyundai liên tục tung ưu đãi và giảm giá nhưng số bán tương ứng chỉ là 1.116 xe.

Tương tự vậy, Hyundai Custin từng được kỳ vọng sẽ tạo nên chuyện nhưng doanh số bán hàng 6 tháng qua không đột phá (1.254 xe). Ở chiều ngược lại, Toyota Innova Cross có màn trở lại khá tốt với 1.176 xe cho bản máy xăng và bản hybrid cũng tiêu thụ tới 899 xe.

Mặc dù nguồn cung không ổn định nhưng Corolla Cross vẫn khá "cân kèo" với Tucson, doanh số tương ứng là 2.028 xe và 2.084 xe. Khi nguồn cung ổn định hơn, mẫu xe của Toyota hứa hẹn cải thiện về doanh số bởi tháng 5, Corolla Cross có bản nâng cấp trong khi giá bán đã dễ tiếp cận hơn trước.

Doanh số 2.075 xe của Innova Cross đang bỏ khá xa so với 1.254 xe của Custin (Ảnh: HC).

Năm 2024 cũng ghi nhận một số thông tin tích cực với Toyota như việc Hilux bán trở lại (đạt 576 xe) hay các dòng xe hybrid duy trì sức hút trong xu hướng điện hóa tương đối mạnh mẽ tại Việt Nam. Tín hiệu khả quan cũng có thể mở ra cho Hyundai trong nửa cuối năm nay với việc tung ra bản nâng cấp hoặc các mẫu xe mới.

"Thị trường ô tô nửa cuối năm 2024 sẽ có tăng trưởng nhẹ nhưng khó có sự bứt phá. Bên cạnh đó, sẽ vẫn cần thêm những chương trình khuyến mại, các ưu đãi về thuế phí để thúc đẩy thị trường", ông Dương Đăng Quang, chuyên gia về ô tô nhận định tình hình thị trường ô tô Việt nửa cuối năm 2024.

Với việc chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng từ tháng 8 cùng triển lãm ô tô Việt Nam trở lại vào tháng 10 và sự phục hồi của nền kinh tế nói chung, thị trường xe du lịch hứa hẹn sẽ có nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng cuối năm, giúp doanh số được cải thiện.

Khi đó, cuộc đua giữa Toyota và Hyundai hứa hẹn sẽ thêm gay cấn khi cả hai thương hiệu đều có danh mục sản phẩm đa dạng, với nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước. Đương nhiên, những cái tên như Ford (17.651 xe) hay Mitsubishi (14.622 xe) cũng là những đối thủ đáng gờm sẵn sàng vươn lên.

Riêng VinFast cơ bản vẫn 1 mình 1 sân chơi xe thuần điện. Theo nhận định từ chuyên gia, còn những nhân tố mới đến từ Trung Quốc nhiều khả năng chưa thể đột phá tại Việt Nam trong một sớm một chiều.