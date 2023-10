Theo tài liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, một mẫu xe mới đã được Daihatsu Motor - thành viên của tập đoàn Toyota - đăng ký bản quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp tại nước ta. Dựa theo hình ảnh, giới chuyên gia nhận định đây chính là Toyota Vios thế hệ mới

Mẫu xe đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam có ngoại thất giống Toyota Vios đang bán tại Thái Lan (Ảnh chụp màn hình).

Tại Việt Nam, Toyota Vios có bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào đầu tháng 5. Trong khi đó, mẫu sedan hạng B này đã đón thế hệ mới tại nhiều thị trường trong khu vực từ năm 2022.

Bản facelift của Vios tại nước ta không có nhiều thay đổi so với đời cũ. Mặt ca-lăng được tinh chỉnh và màn hình giải trí to hơn, bổ sung tính năng cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Cũng nhờ vậy mà Vios 2023 tại Việt Nam có giá bán dễ tiếp cận hơn (có bản giảm 14 triệu đồng so với trước).

Toyota Vios phiên bản hiện tại ở Việt Nam có giá 479-592 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thế hệ mới của Toyota Vios được phát triển trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA) tương tự Raize hay Veloz Cross. Ngoại hình lột xác toàn diện với nhiều đường nét vuông vức, lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn lấy cảm hứng từ "đàn anh" Camry.

Thế hệ mới của Toyota Vios có những đường nét gợi đến "đàn anh" Toyota Camry (Ảnh: Autolifethailand).

Thế hệ mới của Toyota Vios có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.425mm, 1.740mm và 1.480mm. So với đời cũ, xe ngắn hơn một chút nhưng chiều dài cơ sở tăng 70mm lên mức 2.620mm.

Nội thất của Toyota Vios thế hệ mới có nhiều điểm tương đồng với Raize. Tại thị trường quốc tế, xe có màn hình điện tử TFT 7 inch sau vô-lăng, trong khi màn hình giải trí là loại 9 inch đặt nổi có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa tự động có lọc không khí PM2.5, đèn viền nội thất 64 màu, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Cấu hình động cơ của Toyota Vios thế hệ mới khác nhau tùy thị trường. Theo nhận định của giới chuyên gia, bản tại Việt Nam có thể sẽ sử dụng máy xăng 1.5L, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138Nm. Hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT, tùy phiên bản.

Khoang lái của Toyota Vios thế hệ mới gọn gàng và hiện đại hơn khi được trang bị phanh tay điện tử (Ảnh: Paultan).

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ Toyota Safety Sense gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn pha tự động.

Tại Thái Lan, Vios mới được trang bị la-zăng 16 inch, nhưng tại Lào, xe còn có tùy chọn mâm 17 inch (Ảnh: careta.my).

Trong năm nay, Toyota Vios gặp nhiều áp lực cạnh tranh từ đối thủ, nên liên tục được đại lý tung ưu đãi. Lũy kế 9 tháng đầu 2023, doanh số mẫu xe này đạt 7.480 chiếc, bán chạy hơn Honda City, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với Hyundai Accent (11.540 xe) trong khi chỉ còn vài tháng nữa là hết năm.