Toyota ưu đãi hấp dẫn khi mua xe cuối năm

Chương trình ưu đãi lớn nhất năm của Toyota và hệ thống đại lý (Ảnh: TMV).

Từ nay đến hết tháng 11/2023, hãng xe Nhật mang đến cơ hội sở hữu xe hơi với mức hỗ trợ hấp dẫn dành cho khách hàng mua 4 mẫu xe: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Bên cạnh đó, với chính sách ưu đãi vay lãi suất từ 0%/năm trong vòng 6 tháng đầu áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota, việc sở hữu mẫu xe bạn yêu thích trở nên thuận lợi hơn.

Dễ dàng sở hữu mẫu xe Toyota Vios

Khẳng định vị thế tại thị trường ô tô Việt Nam trong hai thập kỷ qua, đến nay, doanh số tích lũy của Toyota Vios cán mốc 235.638 xe và trở thành mẫu xe có doanh số tiêu thụ hàng đầu thị trường, khiến không ít đối thủ phải dè chừng.

Tiết kiệm đến 60 triệu đồng tiền mặt khi mua Vios 2023 (Ảnh: TMV).

Sau khi Toyota ra mắt Vios phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, anh Văn Phương đến từ Hà Nội cho biết: "Vios 2023 có màn hình giải trí to hơn, dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh. Hàng ghế sau còn có cổng sạc type C tiện lợi, nhất là mỗi khi tôi đưa cả gia đình đi du lịch dài ngày".

Bên cạnh đó, việc trang bị 2 tính năng thuộc gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm bên cạnh những tính năng an toàn tiêu chuẩn, Vios đã trở thành mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc B-sedan.

Cuối năm là thời điểm thích hợp cho khách hàng sở hữu mẫu xe vốn nổi tiếng về sự bền bỉ, tiết kiệm và tính thanh khoản cao như Vios bởi chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý ưu đãi 50%, 50% còn lại đến từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước.

Như vậy, khi mua Vios trong tháng này, khách hàng có thể tiết kiệm đến 60 triệu đồng chi phí lăn bánh. Đặc biệt, khi mua xe Vios trong các tháng cuối năm, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói Vàng chính hãng, trị giá lên tới hơn 14 triệu đồng.

Sở hữu Veloz Cross và Avanza Premio, ăn Tết cùng gia đình

Một chiếc xe ô tô là món quà ý nghĩa để bạn dành tặng gia đình và những người thân yêu vào dịp cuối năm. Với những ai đã lập gia đình và có con nhỏ, việc sở hữu một chiếc xe hơi là thiết thực bởi xe mang đến cho người thân yêu những hành trình di chuyển thuận lợi, vui vẻ và an toàn hơn.

Miễn 100% phí trước bạ khi mua Veloz Cross, Avanza Premio trong tháng 11 (Ảnh: TMV).

Thấu hiểu điều đó, bên cạnh chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc đồng loạt áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua 2 mẫu xe này đến tháng 12/2023. Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được đến 70 triệu đồng khi mua Veloz Cross và 60 triệu đồng khi mua Avanza Premio. Ngoài ra, khách hàng cũng được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ gói Vàng chính hãng từ Toyota.

Anh Mạnh Dũng - hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội từng sử dụng qua nhiều dòng xe khác nhau từ năm 2006 đến nay cho biết: "Xét về yếu tố công nghệ và tính năng an toàn thì với tôi, Veloz Cross là sự lựa chọn hàng đầu. Đến nay, Veloz Cross đã trở thành bạn đồng hành tin cậy của tôi trong công việc và phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình".

Cơ hội sở hữu Yaris Cross trong tầm tay

Vừa ra mắt thị trường Việt hồi tháng 9, Yaris Cross trở thành tâm điểm chú ý ở phân khúc B-SUV khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung cùng sự đủ đầy ở nội thất lẫn tính năng an toàn.

Yaris Cross còn sở hữu các trang bị đắt giá như la-zăng kích thước lớn hàng đầu phân khúc lên tới 18 inch, đèn LED trước, sau có tính năng chiếu sáng tự động, kính trần xe toàn cảnh, đèn trang trí nội thất, sạc không dây, phanh tay điện tử hỗ trợ giữ phanh tự động,...

Khách hàng có thể tiết kiệm đến 86 triệu đồng khi mua Yaris Cross (Ảnh: TMV).

Với Yaris Cross, Toyota một lần nữa chứng minh vị thế dẫn đầu phân khúc khi trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, hỗ trợ đắc lực cho người lái và góp phần mang đến những hành trình di chuyển an toàn hơn.

Sau khi lái thử Yaris Cross hybrid, anh Hoàng Long - đến từ Ninh Bình cho biết: "Sau khi trực tiếp lái thử, tôi đánh giá cao khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu của Yaris Cross hybrid. Động cơ điện và động cơ xăng cùng phối hợp hoạt động khá nhịp nhàng. Lúc chuyển đổi giữa 2 động cơ, người lái sẽ nhận được bởi thông tin trên màn hình và cũng có chút tiếng ồn nhỏ không đáng ngại.

Lái thử trong phố, dường như động cơ điện làm việc là chính. Vì thế, anh em nào di chuyển nhiều trong phố thì không nên bỏ qua mẫu xe này, tiết kiệm và không cần sạc điện".

Đến với đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội tiết kiệm lên đến hàng chục triệu đồng bởi chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Đây là mẫu xe nhập khẩu duy nhất của Toyota Việt Nam được áp dụng chương trình hỗ trợ này trong tháng 12/2023. Bên cạnh đó, khi mua Yaris Cross, khách hàng còn được tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng.

Với hệ thống 87 đại lý trên toàn quốc, dải sản phẩm chất lượng, chính sách bán hàng hấp dẫn, phục vụ chuyên nghiệp, Toyota được kỳ vọng tiếp tục giữ vững ngôi vương doanh số thị trường ô tô du lịch Việt Nam năm 2023.