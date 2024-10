Tình huống diễn ra vào ngày 19/10 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tình huống xe 16 chỗ chèn ép xe tải trên đường cao tốc đầy khó hiểu (Video: OFFB).

Sau khi video ghi lại tình huống trên được chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Facebook có tên P. Nguyễn bình luận: "Các bác lái xe nên thay đổi quan điểm khi nhập làn. Mình là người xin nhập làn thì luôn luôn có suy nghĩ là nhường xe đang lưu thông, đủ điều kiện an toàn hãy nhập. Kể cả đi trong đường nhỏ ra đường lớn.

Đừng suy nghĩ ích kỷ là bắt một hoặc nhiều xe đang lưu thông phải giảm tốc độ nhường mình lò dò nhập làn. Có 2 vấn đề liên quan đến an toàn và ý thức. Thứ nhất, mình là người xin nhập làn thì mình đang trong trạng thái an toàn, hãy làm chủ và đừng biến tình huống đó thành mất an toàn.

Thứ hai, về ý thức, mình nhập làn một cách bất chấp khiến cả một đoàn xe phải phanh dúi thì đó là một sự ích kỷ.

Chúc các bác lái xe văn minh, an toàn".

Đồng tình với quan điểm này, nick Phạm V. nhận xét: "Tuy rằng có thể tranh chấp nhập làn trước một chút, nhưng tốc độ lại chậm hơn xe đang chạy thẳng thì ta nên hiểu cho họ.

Tình huống đó họ có thể phanh được lại, nhưng rất nguy hiểm. Chưa hết, xe trong nhập làn buộc xe chạy thẳng phanh gấp, nhưng sau đó, xe vừa mới nhập làn lại chạy chậm. Xe sau vì mất đà và có thể vướng xe làn bên trái không thể vượt được. Tình huống đó quả thật rất ích kỷ và nguy hiểm.

Xe 16 chỗ trong tình huống này quá nóng nảy, nếu ép vỡ gương thì lại phải đền. Nếu có thể lách đi trước thì cứ đi thôi. Ông lái xe tải nhỏ kia không hiểu là với tốc độ và thiết kế của xe thì xe tải nhỏ bứt tốc độ sao kịp được xe 16 chỗ mà so ga làm gì. Lái xe tránh được tình huống nguy hiểm thì nên tránh".

Trong khi đó, thành viên Tùng B. cho rằng trong trường hợp này, xe nhập làn cũng chạy hết phần đường nhập làn rồi, xe chạy ở làn trong phải giảm tốc và nhường người ta chứ; như thế này thì phần ích kỷ lại thuộc về xe 16 chỗ.

"Xem kỹ video thì thấy xe tải mới nhập làn, còn xe 16 chỗ thì đang đi làn phải. Nhưng mà xe tải nhập từ từ thì xe 16 chỗ cũng nên giảm tốc, vì xe tải phát tín hiệu từ khá xa rồi, một lúc sau xe 16 chỗ mới đến mà. Xe 16 chỗ nhường chút vui cả đôi đường, vì dù gì cũng hết làn tăng tốc rồi.

Mình đi từ xa thấy có xe bên phải xin nhập làn thì mình giảm tốc, hoặc nếu trái trống như trong video thì mình giảm tí tốc rồi bám đuôi xe con đen chứ làm gì mà phải tranh nhau thế, đường thoáng mà" tài khoản Hoài Đ. bình luận.