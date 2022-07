Tiền đầy tài khoản, ô tô dán thẻ ETC vẫn không qua được trạm thu phí

Điều khiển ô tô cá nhân BKS 30G - 46482 từ Hà Nội vào TP Vinh (Nghệ An), anh Nguyễn Văn Dũng không khỏi bực dọc vì đã dán thẻ giao thông ETC và nạp tiền trong tài khoản, nhưng mỗi lần xe đi vào làn ETC là barie không tự động mở nên bắt buộc anh phải dừng xe lại đợi nhân viên trừ tiền offline mới qua được trạm thu phí.

Cụ thể, hôm 25/7 vừa qua, khi anh Dũng điều khiển xe đi vào làn ETC trạm thu phí Pháp Vân - Cao Bồ thì cả 2 lần barie đều không mở. Nhân viên ở trạm thu phí trả lời do mất mạng, lỗi kỹ thuật.

Tương tự, khi anh Dũng đến trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An), thiết bị cũng không đọc được thẻ nên nhân viên tại trạm ra thông báo hết 34.000 đồng vì cho rằng xe anh chưa dán thẻ ETC.

Anh Dũng chia sẻ, tình trạng này diễn ra từ khi xe của anh dán thẻ ETC. Thế nhưng mỗi lần qua trạm nhân viên giải thích mỗi khác nên anh không biết nguyên nhân cụ thể thế nào.

Sau nhiều lần phản ánh, đơn vị dán thẻ ePass đã đến dán lại thẻ cho ETC của anh.

Tương tự, anh Lê Khánh Dương ở Đống Đa (Hà Nội) cho biết, xe của anh đã dán thẻ giao thông VETC được mấy tháng, tài khoản có dư tiền, thế nhưng lần nào xe đi vào làn ETC thì đều phải dừng lại để chờ nhân viên trừ tiền thủ công do barie không mở.

"Lần nào qua trạm cũng vậy, nhân viên mỗi trạm thu phí giải thích mỗi kiểu. Dán thẻ tự động không đi vào làn ETC thì lo bị phạt, nhưng đi vào lần nào thì lần đó thẻ không đọc được gây ùn tắc, mất nhiều thời gian chờ hơn thu phí thủ công", anh Dương nói.

Mới đây, anh Dương đưa xe đi dán lại thẻ ETC thì được thông báo xe của anh dán 2 thẻ chồng lên nhau nên mỗi lần qua trạm thiết bị không đọc được.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tình trạng xe đi qua trạm nào cũng lỗi barie không mở thì chắc chắn là do lỗi thẻ ETC. Với những trường hợp này, chủ phương tiện cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để dán lại thẻ, đảm bảo phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

"Xe đi qua trạm nào cũng bị lỗi mà các xe khác đi được thì chắc chắn là do lỗi thẻ. Còn nếu lỗi thiết bị thì xe nào cũng bị dừng lại", đại diện Tổng cục Đường bộ thông tin.

Được biết, Tổng cục Đường bộ đang yêu cầu 2 nhà cung cấp dịch vụ ePass và VETC thống kê những xe qua trạm bị lỗi 2 đến 3 lần trở lên thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải liên lạc với chủ phương tiện để kiểm tra chất lượng thẻ ngay.

Mới đây, trong buổi làm việc với Bộ Công an, các bên cũng đã thống nhất cứ 3 tháng nhà cung cấp dịch phải kiểm tra chất lượng thẻ ETC một lần để hạn chế tối đa xe bị lỗi khi qua trạm.