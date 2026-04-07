Thương hiệu Volga nổi tiếng một thời tái xuất với 2 mẫu xe mang DNA Geely

Volga là cái tên quen thuộc trong ngành ô tô Nga, và sau nhiều năm im ắng, hãng đang tìm cách quay lại. Do GAZ sản xuất, các mẫu sedan mang thương hiệu Volga từng rất phổ biến ở Liên Xô cũ, thường được dùng làm xe công vụ hoặc taxi.

Trong lần trở lại này, Volga không còn là thương hiệu Nga đúng nghĩa, khi hai mẫu xe mới C50 và K50 không hoàn toàn do hãng tự phát triển.

Volga từng lên kế hoạch hồi sinh vào năm 2024, thậm chí đã giới thiệu trước ba mẫu xe dựa trên nền tảng khung gầm của Changan đang bán tại Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thành hiện thực.

Giờ đây, Volga thử một lần nữa. Trong bối cảnh các hãng xe phương Tây đã rút khỏi Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine, hãng có cơ hội giành chỗ đứng trên thị trường nội địa.

Mẫu xe đầu tiên là K50, từng được hé lộ vào tháng 2. Đây là SUV phát triển dựa trên Geely Monjaro - mẫu xe đã có mặt tại Việt Nam từ năm ngoái.

Mẫu SUV Volga K50 chính là “bản sao” của Geely Monjaro (Ảnh: Volga).

Không chỉ dùng chung nền tảng, Volga K50 gần như giống hệt Geely Monjaro về thiết kế, từ phần đầu xe, các chi tiết mạ crôm cho đến cụm đèn chiếu sáng. Khác biệt dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt được tinh chỉnh nhẹ và gắn logo Volga.

Những điểm tương đồng tiếp tục xuất hiện ở thân và đuôi xe. Hình ảnh nội thất chưa được công bố, nhưng truyền thông Nga cho biết xe dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất 238 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Mẫu xe thứ hai là sedan, mang tên Volga C50. Xe được phát triển dựa trên Geely Preface. Cũng giống như K50, mẫu C50 chỉ được làm mới một chút ở lưới tản nhiệt và logo phía trước, còn lại hầu hết chi tiết đều giống nguyên mẫu.

Điều này không hẳn là bất lợi, bởi Preface sở hữu thiết kế gọn gàng, dù có phần trung tính, gợi liên tưởng đến mẫu Volkswagen Passat, và nếu nhìn từ một số góc thì nó còn giống Honda Accord.

Mẫu Volga C50 (Ảnh: Volga).

Khoang nội thất của C50 gần như không thay đổi so với Preface, vẫn được vô lăng 4 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đặt dọc.

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho hai mức công suất 150 mã lực và 200 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Hiện Volga chưa công bố giá bán cho cả hai mẫu xe, nhưng xác nhận rằng chúng sẽ được sản xuất tại nhà máy cũ của Volkswagen ở Nizhny Novgorod, nơi trước đây từng lắp ráp các mẫu xe Skoda và Volkswagen cho thị trường nội địa Nga.