Thêm trường hợp hai xe ô tô cùng biển số đỗ cạnh nhau gây xôn xao

Thời gian gần đây, tình trạng ô tô trùng biển số khá phổ biến, bất chấp việc từ ngày 1/1/2022, mức xử phạt đối với việc điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp đã tăng gấp 6 lần từ mức 800.000-1.000.000 đồng lên mức 4.000.000-6.000.000 đồng, theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Hồi đầu năm nay, việc hai chiếc xe Toyota Innova cùng mang biển số 51G-319.87 đỗ cạnh nhau tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã bị người dân phát hiện và trình báo công an. Trường hợp này, do hai xe giống nhau mang cùng một biển số, chỉ khác màu sơn, nên công an phải tiến hành tra cứu số khung, số máy để xác định xe nào mang biển số giả.

Hai chiếc ô tô cùng mang một biển số 51G-319.87 đậu cạnh nhau (Ảnh: A.X).

Trước đó, vào đầu năm 2021, hình ảnh hai xe ô tô Mercedes-Benz E300 cùng mang biển số 30E-488.16 lưu thông trên đường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Sự việc đã khiến lực lượng CSGT phải vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sau đó không lâu lại diễn ra sự việc hai xe sang Porsche Macan trùng biển số 30A-715.10, "chạm mặt" trước sảnh tòa chung cư cao cấp nằm trong một khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo chia sẻ của chủ xe mang biển số "xịn", khi chuẩn bị đưa con đi học, chị phát hiện chiếc Porsche Macan khác mang cùng biển số đỗ cạnh chiếc xe của mình. Vì vậy, chủ phương tiện đã yêu cầu bảo vệ khóa bánh chiếc xe kia và trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

Hai chiếc Porsche Macan với cùng biển số "chạm mặt" tại một khu đô thị ở Hà Nội (Ảnh: Otofun).

Và mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi xuất hiện hình ảnh hai chiếc xe ô tô "đeo chung" biển số 30H-453.45 đỗ cạnh nhau ở Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tuy nhiên, hai chiếc xe này khác chủng loại - một chiếc là Mercedes-Benz và một chiếc là Kia Carnival nên CSGT sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định xe nào mang biển số giả.

Hai chiếc xe khác chủng loại nhưng có cùng biển số (Ảnh: OFFB).

Chiếc Kia Carnival đeo hai biển ngắn còn chiếc Mercedes-Benz đeo hai biển dài ở cả trước và sau (Ảnh: OFFB).

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp để tham gia giao thông còn bị tịch thu biển số không đúng quy định và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Khi đi đăng kiểm, nhiều chủ xe ngỡ ngàng nhận thông báo xe bị từ chối đăng kiểm do có lỗi phạt nguội chưa được xử lý. Khi xem hình ảnh vi phạm luật giao thông, một số chủ xe lập tức phát hiện mình bị phạt nguội oan vì biển số thì đúng, nhưng xe trong ảnh không cùng chủng loại với xe của mình. Tuy nhiên, có những chủ xe không được "may mắn" như vậy, khi cả biển số, chủng loại và thậm chí cả màu sơn của xe trong hình ảnh vi phạm luật giao thông trùng khớp với xe của họ. Chủ xe cần lưu ý những thông tin này để tránh bị phạt nguội oan.