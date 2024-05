Thêm nhiều ô tô gầm cao ra mắt trong tháng 5, xe hybrid chiếm sóng

Tương tự tháng 4, danh sách sản phẩm mới dự kiến ra mắt thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 đều là xe gầm cao, với giá bán dao động từ 700 triệu đồng cho tới 1 tỷ đồng. Trong đó, có mẫu hướng tới cạnh tranh ở phân khúc "hot" và cũng có sản phẩm được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số sau khi nâng cấp.

Toyota Corolla Cross 2024

Theo kế hoạch, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 6/5. Thông số kỹ thuật chi tiết của xe chưa được hé lộ, nhưng hãng xe Nhật đã công bố giá bán lẻ đề xuất và một số điểm mới ở phiên bản nâng cấp giữa vòng đời này.

Toyota Corolla Cross 2024 vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Drive).

Thay đổi lớn nhất của Corolla Cross 2024 nằm ở cấu hình các phiên bản. Cụ thể, biến thể G tiêu chuẩn đã bị loại bỏ, chỉ còn bản xăng (V) và hybrid (HEV), nhưng giá bán giảm 40-50 triệu đồng so với trước đây, xuống còn 820 triệu đồng và 905 triệu đồng.

Vóc dáng của xe vẫn giữ nguyên do là bản nâng cấp giữa vòng đời. Các chi tiết được thay đổi gồm mặt ca-lăng trước, giao diện cụm đèn trước/sau (Ảnh: Drive).

Việc bỏ bản G tiêu chuẩn khiến giá khởi điểm của Corolla Cross 2024 tăng lên đáng kể. Giới chuyên gia nhận định, đây có thể là cách hãng xe Nhật Bản phân tách các sản phẩm, do Toyota Yaris Cross đang "tham chiến" tại phân hạng SUV cỡ B, bản hybrid có giá cao nhất lên tới 765 triệu đồng.

Nội thất của xe vẫn có những đường nét quen thuộc nhưng được nâng cấp trang bị tiện nghi như: phanh tay điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 10 inch, sạc điện thoại không dây,… (Ảnh: Drive).

Tuy có giá bán thấp hơn biến thể tương ứng ở đời cũ, nhưng Toyota Corolla Cross 2024 đang gặp tình trạng "bia kèm lạc" tại đại lý. Với những suất nhận xe sớm, nhân viên tư vấn bán hàng cho biết người dùng cần chi thêm tiền mua phụ kiện, trị giá 15-20 triệu đồng tùy cơ sở.

Nguyên nhân được đưa ra là do lượng xe nhập về từ Thái Lan trong giai đoạn đầu sẽ không nhiều.

Toyota Hilux 2024

Ngoài Corolla Cross mới, tư vấn bán hàng cho biết Toyota Hilux 2024 cũng sẽ được giới thiệu trong tháng 5. Thông tin này chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận nhưng nhiều đại lý đã nhận cọc từ cuối năm 2023.

Toyota Hilux 2024 chỉ được xem là bản nâng cấp nhẹ với thiết kế nội/ngoại thất được giữ nguyên (Ảnh: Paultan).

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, mẫu bán tải này sẽ được phân phối với 3 phiên bản, thay vì 1 biến thể như trước, gồm: 4x4 MT (số sàn 2 cầu), 4x2 AT (số tự động 1 cầu) và Adventure (số tự động 2 cầu). Giá bán của xe được tiết lộ sẽ nằm trong khoảng 670 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Bản 4x2 AT sẽ có giá thấp hơn 100 triệu đồng so với đời cũ, hứa hẹn giúp Hilux cải thiện doanh số, trong bối cảnh không bán được xe nào trong quý I vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu do bản 4x2 AT hiện hành có giá lên tới 852 triệu đồng nhưng trang bị thua xa các đối thủ cùng phân khúc.

Phía đại lý cho biết ở Toyota Hilux Adventure 2024 sẽ có động cơ dầu 2.8L đạt chuẩn khí thải Euro5 và một số tính năng mới như: cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, kết nối điện thoại Apple CarPlay/Android Auto không dây (Ảnh: Phuong Manh Ha).

Haval Jolion

Dù có kế hoạch ra mắt từ tháng 4, nhưng Haval Jolion lại "lỡ hẹn" với khách Việt, nhiều khả năng sẽ được giới thiệu trong tháng 5. Đại diện của hãng xác nhận, xe sẽ có 2 phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với mức giá khởi điểm dự kiến dưới 700 triệu đồng.

Haval Jolion nằm ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh với nhiều cái tên như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross (Ảnh: Motortrivia).

Tương tự đàn anh H6 HEV đã được giới thiệu với thị trường Việt Nam, Haval Jolion sẽ chỉ có tùy chọn động cơ hybrid. Hệ truyền động này gồm máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, tạo ra 190 mã lực và 375Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, Jolion có mức tiêu hao nhiên liệu là 4,2 lít/100km, với điều kiện đường hỗn hợp.

Trang bị tiện nghi của xe khá hấp dẫn, gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Motortrivia).

Về an toàn, Haval Jolion nhiều khả năng sẽ có hệ thống an toàn chủ động (ADAS) giống xe tại Thái Lan, gồm một số tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước,… Tuy nhiên, xe sẽ gặp thách thức là yếu tố thương hiệu mới.

GWM Tank 300

Không chỉ có Jolion, danh mục sản phẩm của Haval Việt Nam dự kiến được bổ sung thêm một cái tên mới là GWM Tank 300.

Sản phẩm này đến từ Tập đoàn Ô tô Trường Thành (Great Wall Motor). Tuy khiến khách Việt e ngại vì nguồn gốc Trung Quốc nhưng lại mong chờ vì xe có thiết kế bắt mắt, gợi nhớ đến các mẫu xe việt dã địa hình như Land Rover Defender hay Jeep.

Giới chuyên gia dự đoán, nhiều khả năng GWM Tank 300 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự Haval Jolion (Ảnh: GWM).

Giá bán và cấu hình phiên bản của Tank 300 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Tham khảo thị trường Thái Lan, mẫu xe này có 2 biến thể, với giá bán lần lượt là 1,649 triệu baht và 1,799 triệu baht (quy đổi tương đương 1,116 tỷ và 1,218 tỷ đồng); do đó khi về nước, xe sẽ có giá bán không rẻ.

Kích thước của Tank 300 tương đương các mẫu SUV hạng C, với chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4.760mm, 1.930mm và 1.903mm, cùng chiều dài cơ sở 2.750mm (Ảnh: AutoBuzz).

Nếu Tank 300 dành cho thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sẽ chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ hybrid, gồm máy xăng tăng áp 2.0L sản sinh 240 mã lực và 380Nm, kết hợp với mô-tơ điện có thông số là 104 mã lực và 268Nm. Hộp số là loại tự động 9 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AWD.