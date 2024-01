Tesla Cybertruck có thể gặp rắc rối vì thiết kế như xe tăng

Việc này đã được ông Musk chia sẻ trên mạng xã hội X (tên gọi mới của Twitter).

Mặc dù Tesla có thể vẫn sẽ giới thiệu Cybertruck với Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của hãng về doanh số, nhưng các quy định ở nước sở tại có thể là rào cản.

Những lo ngại của cơ quan quản lý về thiết kế sắc nhọn của Cybertruck gây mất an toàn cho người đi bộ có thể sẽ khiến mẫu xe bán tải điện này khó có cơ hội lăn bánh ở Trung Quốc và châu Âu (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Trước tin đồn trên mạng xã hội X về khả năng Tesla sẽ trưng bày Cybertruck tại các cửa hàng của hãng ở Trung Quốc, CEO Elon Musk mô tả quy trình để mẫu xe bán tải này được phép lưu thông ở Trung Quốc là "rất khó".

Trên thực tế, thiết kế khác lạ của Cybertruck đã thu hút nhiều chú ý, và ông Musk có vẻ đã xác nhận ý tưởng này, nói rằng công ty có thể đưa vài chiếc xe mẫu tới trưng bày.

Tuy nhiên, chia sẻ của ông cũng cho thấy thiết kế khác lạ của Cybertruck có thể chính là rào cản để mẫu xe này có thể bán được ở thị trường Trung Quốc, nơi Tesla đang phải cạnh tranh với thương hiệu nội địa BYD.

Dù hãng xe điện Mỹ đã bảo vệ thành công danh hiệu nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới trong năm 2023, nhưng BYD đã có doanh số cao hơn Tesla trong quý IV/2023. Nhiều chuyên gia dự báo rằng nhà sản xuất ô tô Trung Quốc này sẽ vượt Tesla, trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào năm nay.

Tesla CyberTruck lăn bánh tại Mỹ (Ảnh: TopGear).

Dù ông Musk không nói rõ những lý do khiến Cybertruck khó được cấp phép lưu thông ở Trung Quốc, nhưng Tesla từng thừa nhận rằng các quy định về an toàn đối với người đi bộ có thể khiến mẫu xe bán tải này khó được phép lưu thông ở châu Âu.

Ngay cả các chuyên gia về an toàn của Mỹ, như Adrian Lund, cựu chủ tịch Viện Bảo hiểm An toàn đường bộ Mỹ (IIHS), cũng lo ngại mẫu xe bán tải này có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ.

"Vấn đề lớn ở đây là nếu họ thực sự làm vỏ xe góc cạnh như vậy bằng thép không gỉ, thì khi có người ngã đập đầu vào nó sẽ rất nguy hiểm", ông nói.

Phần cốp trước của Tesla CyberTruck (Ảnh: TopGear).

Một số khác ái ngại về điểm mù, trọng lượng và sức mạnh của xe, cũng như thiết kế góc cạnh sắc nhọn.

Hội đồng An toàn giao thông châu Âu, tổ chức phi lợi nhuận về an toàn giao thông, đã ra thông cáo cho biết họ hy vọng Tesla sẽ không đưa bán xe Cybertruck ở châu Âu do nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp.